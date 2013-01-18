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۲۹ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

حسن زاده:

توسعه گردشگری زمینه ساز امنیت بهتر/ تعامل بین دستگاهی در کردستان توسعه یابد

توسعه گردشگری زمینه ساز امنیت بهتر/ تعامل بین دستگاهی در کردستان توسعه یابد

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان گفت: امنیت پایدار در مرزهای استان کردستان باعث می شود تا سالانه به گردشگران این استان اضافه شده و مسافران احساس امنیت و آرامش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده پنجشنبه شب در جلسه ستاد تسهیلات استان کردستان اظهار داشت: امنیت استان کردستان پایدار و قابل قبول است و این مهم زمینه ای برای ورود گردشگران و افزایش آنان به استان کردستان اشت.

وی افزایش آمار سالانه گردشگران نشان از وجود احساس امنیت و امنیت پایدار در استان است به گونه ای که مسافران با اطمینان خاطر به شهرستان مرزی سفر می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان افزود: با وجود اینکه مرز رسمی باشماق فعال است و ترددهای زیادی در آن انجام می شود اما تاکنون مسئله ای امنیتی و یا جرائمی خشن در آن صورت نگرفته و این همان حاکم بودن امنیت پایدار در کردستان را می رساند که شرط اولیه حضور گردشگران و مسافران است.

حسن زاده خواستار همکاری تمامی ادارات استان با ستادهای تسهیلات سفر و ستاد سفر مهر کردستان شد و ادامه داد: عدم همکاری هیچ دستگاهی قابل قبول نیست و تمامی دستگاه ها باید امکانات لازم را در اختیار این ستادها قرار دهند.

وی یادآور شد: وضعیت ارائه خدمات به گردشگران و مسافران بر اساس ارزیابی سال های گذشته را خوب توصیف کرد و خواستار ارتقای آن شد تا رضایت کامل مسافران جلب شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بیان کرد: شان مسئولان در نظام اسلامی خدمت به مردم است و با توجه به اینکه تمام امکانات ادارات و دستگاه های دولتی متعلق به مردم است پس نباید در خدمات به آنان کوتاهی کنیم.

حسن زاده گفت: دولت در سطح کلان در بحث اعتبارات مشکلات دارد اما با مدیریت عالی می توان از تمامی امکانات استفاده بهینه را ببریم و خدمات لازم را به نحو مطلوبی به مهمانان ارائه دهیم.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد: تعامل و همکاری بین بخشی برای توسعه صنعت گردشگری در استان کردستان یکی از نیازهای اصلی به شمار می رود.

کد مطلب 1793744

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