هیچ گونه پراکنش زباله در سطح شهر دهلران وجود ندارد

اسماعیل جشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما هیچ گونه پراکنش زباله در سطح شهر و اطراف سایت دفع زباله نداریم و زباله ها را به صورت کاملا بهداشتی دفع می کنیم.

وی افزود: تا زمانی که زمین سایت زباله جدید با مراحل قانونی تحویل شهرداری داده نشود امکان بهره برداری از آن برای شهرداری امکان پذیر نیست.

جشنی گفت: زمین مذکور هنوز تحت اجاره شخص است و شهرداری نمی تواند زباله های شهری را به این سایت انتقال دهد.

شهردار دهلران افزود: منابع طبیعی به عنوان مالک زمین مراحل و اقدامات قانونی آن را انجام دهد و شهرداری آمادگی کامل در راستای جابه جایی سایت دفع زباله را دارد.

وی گفت: تاکنون شهرداری چهار کیلومتر از جاده دسترسی با اعتباری بالغ بر 70 میلیون تومان آماده کرده است.

جشنی اظهار داشت: خوشبختانه با کمک بخش خصوصی در یکی از محلات شهری کار تفکیک از مبد شروع شده ودر صورت همکاری شهروندان در تمام نقاط شهری اجرا می شود و این امر باعث کاهش حجم زباله ورودی به سایت می شود.

شهردار دهلران گفت: از آذر ماه هیچ گونه آتش سوزی در سایت زباله نداریم و برای حل این مشکل نگهبان داریم.

وی اظهار داشت: حضور و اسکان عشایر در کنار سایت زباله در حوزه کاری ما نیست ولی این شهرداری آمادگی کامل دارد و برای جابجایی آنها با ادارت مرتبط برای اسکان آنها در محل جدید همکاری خواهد کرد.