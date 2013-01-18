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۲۹ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۵

لیگ برتر کشتی فرنگی /

تنها دیدار هفته نخست با برتری قاطع فولاد ماهان به پایان رسید

تنها دیدار هفته نخست با برتری قاطع فولاد ماهان به پایان رسید

نخستین هفته از رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی کشور با پیروزی تیم فولاد ماهان سپاهان برابر هیات کشتی استان فارس به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تنها مسابقه هفته نخست لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج فارس تیم فولاد ماهان سپاهان موفق شد با نتیجه قاطع 7 بر صفر از سد میهمان خود تیم هیأت کشتی استان فارس بگذرد. نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است: (اسامی تیم فارس در ابتدا آمده است)

55 کیلوگرم: محمد دهقان-  شیرزاد بهشتی طلا، برنده (صفر- 2 * صفر- 3 ضربه فنی)
60 کیلوگرم: محمدمهدی کوثری - محسن حاجی پور، برنده (صفر- 3 * صفر- 2)
66 کیلوگرم: پرهام قنبری - حمید زارع، برنده (صفر- 1 * صفر- 1)
74 کیلوگرم: حمید ریحانی- افشین بیابانگرد، برنده ( 1- صفر * صفر- 1 * صفر- 1)
84 کیلوگرم: -  حسین نوروزی - فرشاد علیزاده، برنده (2- 4 * صفر- 1)
96 کیلوگرم: مهرداد بایندر- طالب نعمت‌پور، برنده (صفر- 2 * صفر- 2)
120 کیلوگرم: شادمان عظیمی- داود گیل نیرنگ، برنده (صفر- 2 * صفر- 6 ضربه فنی)

دیگر دیدار هفته نخست لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج فارس نیز روز پنج‌شنبه 5 بهمن ماه بین تیم‌های صبای قم و پرسپولیس تهران در قم برگزار خواهد شد. ضمن اینکه این هفته تیم هیأت کشتی خوزستان استراحت داشت.

کد مطلب 1793758

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