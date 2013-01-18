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۲۹ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۱۸

مجمع مشورتی بانوان کلانشهرها و مراکز استانها در گرگان گشایش یافت

مجمع مشورتی بانوان کلانشهرها و مراکز استانها در گرگان گشایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: بیست وسومین مجمع مشورتی زنان کلانشهر ها و مراکز استان ها با حضور اعضای این مجمع در گرگان آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو شورای شهر گرگان صبح جمعه در نشست این مجمع گفت: شهرداری تنها یک نهاد خدمت رسان نیست و با نگرش اجتماعی و تصویب طرح هایی، فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را برای این افراد برنامه ریزی و اجرا می کند.

فائزه عبدالهی گفت: استان گلستان یک استان کشاورزی است و بسیاری از خانم ها در کنار خانه داری به کار کشاورزی نیز مشغول هستند و تعدادی از بانوان تحصیلکرده ما نیز که به دنبال کار هستند و در کنار آن نیز تعدادی کودکان کار و متکدیان را داریم و ما با نگاهی که در شورا داریم سعی می کنیم برای همه این افراد برنامه ریزی داشته باشیم.

وی ادامه داد:از مدیرکل امور بانوان استانداری انتظار داریم برای انتخابات آینده شوراها بانوان را حمایت کنند و جامعه زنان باید در همه عرصه ها حضور فعال داشته باشند چرا که جامعه ای به توسعه می رسد که همه قشرها در آن فعال و مورد توجه باشند.

عبداللهی تصریح کرد: امیدوارم در همه شهرهای کشور عضو خانم در شوراها داشته باشیم ولی اگر در شهری هم خانم عضو شورا وجود نداشت مدیران مرد جامعه نگری لازم را داشته و همه قشرها را در نظر بگیرند و برای آنان برنامه داشته باشند.
کد مطلب 1793779

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