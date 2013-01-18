افزایش تولید گاز بدون ساخت پالایشگاه/ برگزاری جشن گاز رسانی به ‌1000شهر

جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تولید گاز در پالایشگاه‌های کشور، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 137 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در پالایشگاه های کشور تولید شده است، گفت: با انجام برخی از اصلاحات و کاهش ظرفیت های خالی تولید، امسال بدون ساخت پالایشگاه جدید ظرفیت تولید گاز حدود 5 درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی متوسط مصرف روزانه گاز کشور در مقایسه با فصل تابستان به حدود 4 برابر افزایش یافته است، تصریح کرد: بر این اساس هفته گذشته رکورد مصرف روزانه گاز کشور به بیش از 570 میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه با وجود موج فراگیر سرمای هوا در 27 استان کشور اما گازرسانی بدون وقفه به تمامی شهرها و روستاهای کشور در حال انجام است، بیان کرد: هم اکنون بخش های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده روزانه بین 450 تا 460 میلیون مترمکعب گاز مصرف می کنند اما تاکنون گاز هیچ یک از شهرها و روستاهای کشور قطع نشده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به ارسال به طور متوسط بیش از 20 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه ها از ابتدای فصل زمستان تاکنون، اظهار داشت: در شرایط فعلی با افزایش انتقال سوخت مایع، نیروگاه ها با هیچگونه محدودیت منابع انرژی روبرو نیستند.

این مقام مسئول همچنین با رد هرگونه افت و یا کاهش فشار گاز در جایگاه های CNG، تبیین کرد: هم اکنون به طور متوسط روزانه بین 17 تا 18 میلیون مترمکعب گاز به جایگاه های CNG تحویل داده می شود.



این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با بیان اینکه در کنار افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های موجود گاز برای زمستان امسال وسعت شبکه گاز به بیش از 35 هزار کیلومتر افزایش یافت، یادآور شد: در شرایط فعلی برای گازرسانی دائم و پایدار به تمامی استان های کشور علاوه بر خطوط لوله، 70 تاسیسات تقویت فشار گاز به صورت همزمان در مدار بهره برداری قرار دارند.

اوجی همچنین از راه اندازی بیش از 230 هزار کیلومتر شبکه گذاری درون شهری و روستائی در کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر 13150 روستا و 937 شهر ایران از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه هم اکنون 97 درصد جمعیت شهری و 62 درصد جمعیت روستائی کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، تصریح کرد: تا پایان سالجاری 30 شهر و حدود 850 روستای جدید هم به شبکه ملی گاز متصل می شوند.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، پیش بینی می شود تا اواسط سال آینده امکان برگزاری جشن گازرسانی به یکهزار شهر ایرانی فراهم شود.