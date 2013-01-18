16 نمایشگاه در کردستان برپا می شود/ اجرای نمایش های عروسکی در 16 مرکز

سهیلا شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی 16 نمایشگاه به مناسبت ایام دهه مبارک فجر در استان کردستان، اظهار داشت: در این نمایشگاه فروش تولیدات کتاب، سرگرمی کانون، فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی به صورت کارگاهی برای مخاطبان برگزار می شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره برنامه ریزی های صورت گرفته در این بخش افزود: برپایی نمایشگاه مرکزی در شهر سنندج با اعضا کمیته کودک و نوجوان، عرضه تولیدات کانون کتاب و سرگرمی و بر پایی نشست های تخصصی با دعوت از نویسندگان و شعرای محلی استان ازبرنامه های دهه فجر است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان کردستان بیان کرد: ویژه برنامه در روستاهای شهرستان های سنندج، سقز و مریوان توسط مربیان کتابخانه های سیار روستایی دراین شهرستان ها با هماهنگی آموزش و پرورش از دیگر برنامه های این کانون است.

ساخت و اجرای نمایش عروسکی در 16 مرکز

شیخی یادآور شد: برگزاری مسابقه نقاشی و عکاسی با موضوع حضور کودکان و نوجوان در راهپیمایی 22 بهمن و کارگاه داستان با موضوع روزهای انقلاب، مسابقه خاطره نویسی با جمع آوری خاطرات اعضا از مادرها و پدرها در آن روزها از ویژه برناهه های این دهه است.

وی ادامه داد: ساخت و اجرای نمایش عروسکی در 16 مرکز ثابت توسط مربیان مراکز یک نمایش به صورت ویژه و دعوت از مدارس سطح شهر و برگزاری ویژه برنامه جنگ انقلاب در مجتمع فرهنگی هنری سنندج از جمله برنامه های گرامیداشت دهه فجر که توسط مراکز کانون استان برگزار می شود.