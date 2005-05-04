مكان جديد فرهنگسراي كار گشايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، مديركل روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با اشاره به گشايش مكان جديد فرهنگسراي كار همزمان با هفته كارگر گفت: مكان جديد فرهنگسراي كار با فضا و امكاناتي مناسبتر و با هدف توسعه فعاليتهاي سازمان در عرصه فرهنگ كار و تلاش، در بوستان بعثت واقع در ميدان بهمن، بلوار شهيد تندگويان مورد بهره برداري قرار گرفته است.
به گفته حسين هاتفي فارمد در مراكز فرهنگي اين سازمان در مناطق مختلف شهر تهران ضمن ارائه برنامههاي متعدد و متنوع از قبيل نمايشگاه، شب شعر و ويژه برنامههاي آموزشي، از كارگران نمونه استان تهران نيز تجليل مي شود.
وي افزود: رويكرد عمومي برنامهها حضور خود كارگران بود كه از آن جمله ميتوان به برپايي شب شعر كارگري در چهار منطقه شمال، جنوب، شرق و غرب اشاره كرد.
وي گفت: همچنين نمايشگاهي از آثار كارگران در فرهنگسراهاي بهمن و انقلاب برپا گرديد و بروشورهاي آموزشي مربوط به قوانين كار منتشر و بين كارگران توزيع شده است.
هاتفي عيادت از كارگران از كار افتاده شهرداري و اهداي هدايا به آنان را از ديگر برنامههاي سازمان در هفته كارگر اعلام كرد.و افزود: در هفته كارگر با همكاري اداره كل امور بانوان سازمان از كارگران نمونه زن تجليل شد و تمامي كارگران نمونه استان تهران نيز با اهداي هدايايي مورد تقدير قرار گرفتند.
