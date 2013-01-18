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۲۹ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۳۱

مسگرانی:

568 اثر به اولین جشنواره ملی داستانهای قرآنی آیات رسید

568 اثر به اولین جشنواره ملی داستانهای قرآنی آیات رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از ارسال 568 اثر به اولین جشنواره ملی داستانهای قرآنی آیات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مسگرانی اظهار کرد: با پایان مهلت آثار به دبیرخانه جشنواره ملی داستانهای قرآنی آیات 568 اثر به این جشنواره رسید.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی ارشاد خراسان رضوی افزود: آثار رسیده به این جشنواره 541 اثر داستان کوتاه و 27 رمان است.

مسگرانی با بیان اینکه از 29 استان به این جشنواره اثر رسیده است، گفت: خراسان رضوی با 290 اثر، قم با 42 اثر و تهران با 34 اثر بیشترین آثار را به جشنواره ارسال کرده اند.

وی از داوری آثار در دو مرحله خبر داد و اظهار کرد: در مرحله اول داوران مشهدی علیرضا مهرداد، مهناز رحیمیان، ثریا صدقی، نغمه وطن دوست داوری آثار را بر عهده دارند که در این مرحله 275 اثر انتخاب شدند و برای داوری نهایی به تهران ارسال شده اند.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی ارشاد خراسان رضوی فیروز زنوزی جلالی، کامران پارسی نژاد و راضیه تجار را داوران نهایی این جشنواره عنوان کرد و افزود: 275 اثر که در مشهد انتخاب شدند توسط این داوران بررسی و برگزیده ها انتخاب می شوند.

مسگرانی با اشاره به مشارکت بنیاد ادبیات داستانی کشور در این جشنواره گفت: داوران این جشنواره با نظر این بیناد انتخاب شده اند.

وی از بررسی تخصصی داستانهای قرآنی و مطابقت آن با محتوی قرآن نیز خبر داد و افزود: صادق علمی، حسن حکیم باشی و فرزاد عباسی آثار این جشنواره را از لحاظ تطبیق و عدم مغایرت با محتوی قرآنی به صورت تخصصی بررسی می کنند.

کد مطلب 1793840

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