باند سارقان منزل در شیراز منهدم شد/ کشف کالای قاچاق در مهر

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس حیدری در تشریح این خبر گفت: یکی از شهروندان به ماموران کلانتری 26 رحمت شیراز مراجعه و اظهار کرد منزلش واقع در یکی از خیابانهای جنوبی شیراز مورد سرقت قرار گرفته و یک عدد گاو صندوق حاوی اسناد و مدارک و چکهای مورد نظر به سرقت رفته است.

وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده و ارسال به اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی تحقیقات کارآگاهان در این خصوص آغاز شد.

رئیس پلیس آگاهی فارس اظهار کرد: از آنجا که زمانی منزل این فرد مورد سرقت قرار می گیرد که فردی به نام "ر- م" با وی تماس و برای وصول تعدادی چک در سطح شهر قرار گذاشته و پس از خروج وی از منزل،‌ سرقت انجام شده ‌ماموران پس از انجام اقدامات لازم، ‌سه متهم را در این رابطه دستگیر و تحقیقات از آنها آغاز شد.

‌سرهنگ حیدری افزود: در تحقیقات انجام شده مشخص شد این سه متهم به نامهای "ر- م"، "م – ح" و "م – ج" زمان سرقت با یک دستگاه سواری سمند درب منزل مالباخته مشاهده شده اند.

وی گفت: ماموران با هماهنگی مقام قضایی از منزل متهمان دستگیر شده بازرسی و تعدادی از اسناد سرقت شده متعلق به مالباخته را کشف، اما آنها مدعی شدند اموال را قبلا شاکی در اختیار آنها قرار داده است.

رئیس پلیس آگاهی فارس اظهار کرد: در ادامه پس از انجام تحقیقات از این سه نفر 16 فقره سرقت منزل کشف صحنه های جرم بازسازی و تعدادی از مالباختگان شناسایی شدند.

‌سرهنگ حیدری گفت: در بازرسی از منازل و مخفیگاه سارقان مقادیری اموال مسروقه شامل فرش، درهم، دینار، دستگاه بازی کامپیوتری و بدلیجات کشف و مورد شناسایی مالباختگان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سارقان گاو صندوق را که از در آخرین سرقت منزل (سرقت فوق) به سرقت برده در بیابان رها کرده بودند، گفت: اموال مسروقه کشف شده به صاحبان آن مسترد و سارقان راهی زندان شدند.

کشف کالای قاچاق درمهر

در بازرسی ماموران انتظامی شهرستان مهر از یک دستگاه کامیون دو هزار و 400 عددقوطی انواع نوشابه خارجی قاچاق کشف شد.

ماموران انتظامی شهرستان مهر هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مظنون و آن را متوقف کردند. در بازرسی از خودرو 2400 عددقوطی انواع نوشابه قاچاق و 19 کیلو گرم چای خارجی قاچاق کشف شد.

در این خصوص راننده و سرنشین کامیون نیز دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.