اعتراضات "قادری" پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "محمد طاهر القادری" که از هفته گذشته اعتراضات عمومی خود علیه دولت پاکستان را آغاز کرده و توانسته بود تظاهراتی گسترده را در اسلام آباد شکل بدهد به اعتراضات خود پایان داد.

بر اساس این گزارش قادری و دولت پاکستان موافقت کرده اند که این روحانی مسلمان و حزبش بتوانند در انتخابات آتی شرکت کنند.

قادری در حالی به اعتراضات خود پایان داده که خواستار برکناری دولت و شخص رئیس جمهور به دلیل فساد و تروریسم موجود در پاکستان بود.

قادری در شهر لاهور تشکلی به نام "منهج ‌القرآن" ایجاد کرده که حدود ٥٠٠ مدرسه دینی را اداره می‌کند؛ بنا بر ادعای او، "منهج‌القرآن" در بیش از ٩٠ کشور، از جمله فرانسه نمایندگی دارد.

وی عقیده دارد قدرت در پاکستان به دست مالکان بزرگ و سرمایه‌داران افتاده، خواهان اصلاحات گسترده است و به گفته خود می‌خواهد در انتخابات آینده، ملت و قشرهای محروم قدرت سیاسی را صاحب شوند. طاهر القادری، "فساد و تروریسم" را تنها ارمغان دولت پاکستان تاکنون می داند.

