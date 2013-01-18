50 عنوان برنامه محوری در آموزش و پرورش اسفراین برگزار می شود

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: حوزه پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش اسفراین، بیش از 50 عنوان برنامه محوری ویژه گرامیداشت سی و چهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تدارک دیده است که همزمان با دهه فجر امسال اجرا می شود.

وی اظهار داشت: کارشناسان حوزه پرورشی و تربیت بدنی، مسئولین کانون های فرهنگی و تربیتی و اداره دانش آموزی اسفراین با برگزاری جلسات متعدد ستاد دهه فجر در آموزش و پرورش تمام توان خود را برای گرامیداشت دهه فجر به کار گرفته اند.

نوری در ادامه با اشاره به عناوین برنامه های پیش بینی شده برای دهه فجر عنوان کرد: در شاخص ترین برنامه، کاروان انقلاب آموزش و پرورش شهرستان، با اجرای برنامه های هنری، فرهنگی و پرورشی میهمان دانش آموزان اسفراینی در مدارس خواهد بود.

وی اظهار کرد: همچنین در دهه فجر امسال، یادواره شهدای معلم و دانش آموز شهرستان اسفراین نیز برگزار می شود.

این مسئول به زمزمه همگانی سرود "بهمن، ای خونین جاودان" با حضور هزار و 357 دانش آموز در میدان حضرت امام خمینی(ره) اشاره کرد و افزود: این سرود در روز 22 بهمن توسط دانش آموزان اسفراینی اجرا می شود.

وی همچنین با یادآوری برگزاری محافل انس با قرآن ویژه دانش آموزان و فرهنگیان اسفراینی، تصریح کرد: علاوه بر این در دهه فجر امسال، جشن تکلیف برای دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع ابتدایی نیز برگزار خواهد شد.

نوری همچنین از برگزاری همایش حافظان حریم عفاف و حجاب در دهه فجر سال جاری در اسفراین خبر داد و افزود: در این همایش از دانش آموزان محجبه مقطع متوسطه تجلیل خواهد شد.