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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۰۵

حسن برزيده پس از سال ها سكوت :

سينماي دفاع مقدس بايد با شرايط جامعه هماهنگ شود

فيلمسازان سينماي دفاع مقدس بايد براساس شرايط سياسي و اجتماعي حاكم برجامعه به ساخت آثار خود اقدام كنند .

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهر برزيده با بيان اين مطلب افزود :  فيلمسازان دفاع مقدس براي توفيق آثار خود بايد با درنظر گرفتن شرايط موجود جامعه به فعاليت دراين عرصه بپردازند .

وي با اشاره به اين كه با گذشت چندين سال ازدوران دفاع مقدس هنوز ازقداست اين دوران كاسته نشده است يادآور شد : باوجود مشكلات اقتصادي ، سياسي و... مردم همچنان پايبند به ارزشهاي دفاع مقدس هستند وبراي حفظ چنين باوري درآنها فيلمسازان دفاع مقدس وظيفه دارند براي به تصويركشيدن آثارخود نگاهي تازه وكاملا منطبق با شرايط جامعه داشته باشند .

كارگردان فيلم "دكل " معتقد است براي ارتقاء سطح كيفي فيلم هاي دفاع مقدس بايد ازشعارزدگي و پيروي ازيك روش مشخص دراين زمينه دوري كرد .

برزيده در گفت و گو با ستاد خبري جشنواره فيلم دفاع مقدس  خاطرنشان كرد : بادرنظر گرفتن شرايط فعلي كه مخاطبان با انواع آثار متنوع سينمايي روبه رو هستند . عملكرد فيلمسازان دفاع مقدس درخصوص درك سطح سليقه تماشاگران دشوارتر مي شود چرا كه يك فيلمسازبايد با مخاطب خود همزباني داشته باشد.

به گزارش "مهر"  حسن برزيده پس از كناره گيري از رياست انجمن سينماي دفاع مقدس تا كنون در مورد زير ساخت ها ، سياست ها و آسيب شناسي  اين گونه سينمايي سكوت اختيار كرده بود . اين گفت و گو بيش از دو سال سكوت اين فيلمساز را در مورد مسايل كلي سينما شكست .

کد مطلب 179387

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