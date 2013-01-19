به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی گمرک کشور با محوریت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و با هدف ایجاد سامانه های یکپارچه برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و مردم به بهره برداری خواهد رسید.

براین اساس ایجاد پنجره واحد بخش گمرک کشور و پیاده سازی گمرک الکترونیک با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمانهای گمرک و استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در دستور کار قرار گرفته تا با اجرای این شبکه ملی، زمان فرآیند ترخیص محصولات از گمرک کشور با تکیه بر فناوری های اطلاعاتی کاهش یابد.

هم اکنون گمرک کشور با بیش از 40 دستگاه مختلف در فرآیند ترخیص محصولات در ارتباط است که تبادل اطلاعات میان دستگاهها و به اشتراک گذاری این اطلاعات با اجرای شبکه ملی گمرک شکل منسجم تری به خود خواهد گرفت و به کاهش مدت زمان ترخیص کالا می انجامد.

شبکه ملی گمرک از سوی سازمان فناوری اطلاعات و سازمان گمرک در روز جهانی گمرک افتتاح می‌شود و به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهد شد.

پیش از این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور برای تحقق نهایی شبکه ملی اطلاعات، شبکه ملی سلامت، شبکه ملی آموزش و شبکه ملی مالیاتی را راه اندازی کرده بود.