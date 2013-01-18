شهید شکوهی از رسیدن به صدر جدول بازماند/ ثامن الحجج قهرمان نیم فصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان کشور صبح جمعه دو تیم شهید شکوهی سنندج و ثامن الحجج سبزوار در مجموعه ورزشی بهنام شاد سنندج به مصاف هم رفتند و در نهایت تیم مهمان توانست میزبانش را از پیش روی بردارد.

در این مسابقه تیم مهمان بازی را بهتر آغاز کرد و علیرغم تلاش بازیکنان شهید شکوهی ولی در نهایت تیم ثامن الحجج سبزوار توانست با نتیجه 22 بر 15 از سد میزبان خود عبور کند و با کسب این برد فاصله خود با تیم های دوم و سوم جدول رده بندی را بیشتر کرد.

رقابت دو تیم شهید شکوهی سنندج و ثامن الحجج سبزوار یکی از حساس ترین دیدار در قالب رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان این فصل بود چرا که در جدول رده بندی رقابت ها تیم ثامن الحجج با اختلاف تنها دو امتیاز از تیم شهید شکوهی سنندج در صدر جدول قرار داشت.

با توجه به باخت تیم شهید شکوهی و برد تیم مهمان ثامن الحجج فاصله خود را با تیم های دیگر در صدر جدول بیشتر کرد و به قهرمانی تیم فصل اول رقابت ها دست یافت.

تیم هندبال شهید شکوهی سنندج با حمایت بخش خصوصی در این فصل از رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان کشور حضور پیدا کرد و تاکنون با تکیه بر بازیکنان بومی توانست بازی های بسیار خوبی را از خود به نمایش بگذارد.