با تمام توان حمله می کنیم/ پیروزی تنها راه مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ پیش از ظهر جمعه در نشست مطبوعاتی قبل از بازی مس کرمان و فولاد خوزستان اظهارداشت: مس کرمان طی هفته های اخیر با تیمهای قدر لیگ برتر ایران روبرو شده است که مقابل سپاهان موفق بودیم اما در مقابل استقلال با شرایطی که برای پنالتی مس ایجاد شد و کارشناسان نیز نظر دادند امتیاز بازی را از دست دادیم.

وی ابراز امیدواری کرد: در بازی مقابل فولاد مس کرمان سه امتیاز را کسب کند زیرا برای بهبود شرایط تیم در لیگ برتر چاره ای جز پیروزی نداریم و در این خصوص باید تمام تیم تلاش کند.

بوناچیچ ادامه داد: وضعیت کنونی تیم باید تغییر کند و به همین دلیل هم با تمام توان تهاجی بازی خواهیم کرد و امتیاز لازم را کسب می کنیم.

وی به مصدومیت برخی بازیکنان مس کرمان اشاره کرد و گفت: سعی می کنیم خلاء موجود را با استفاده از بازیکنان جایگزین برطرف کنیم.

وی با اشاره به امتیاز هواداران مس کرمان گفت: اگر هواداران مس کرمان برایشان اهمیت دارد باید با تمام وجودشان مس را تشویق کنند و در ورزشگاه حضور پر رنگ داشته باشد.

سرمربی مس کرمان یکی از دلایل موفقیت فولاد در لیگ برتر سال جاری را حضور پر رنگ هواداران دانست و گفت: در این بازی روی هواداران مس کرمان به صورت جدی حساب کرده ایم.

وی با اشاره به تمرینات ویژه ای که مس کرمان طی هفته گذشته برگزار شده است گفت: اینکه مس کرمان برای هماهنگ شدن نیاز به گذشت زمان و تمرینات بهتر دارد امری غیر قابل انکار است اما از سوی دیگر بازیکنان مس نیاز به روحیه دارند و باید در این خصوص تلاش کنیم.

وی افزود: در این دیدار مس کرمان به ناچار تغییراتی را در خط دفاعی خواهد داشت و به همین دلیل از بازیکنان جوان مس کرمان استفاده خواهم کرد که امیدوارم نتیجه مثبت داشته باشد.

