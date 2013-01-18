کارخانه خاوردشت علی آبادکتول در حالت نیمه تعطیل

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار با وزیر اقتصاد بر تسریع در احداث پتروشیمی استان گلستان که هزاران گلستانی چشم انتظار راه اندازی آن هستند، تاکید کرد و گفت: نیاز است با حمایت مسئولان این طرح ملی زودتر به سرانجام رسد.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس با اشاره به دیدار با وزیر اقتصاد، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و کارخانجات شهرک صنعتی علی آبادکتول و تسریع در احداث شهرک صنعتی فاضل آباد را ضروری دانست.

وی عنوان کرد: بررسی مشکلات کارخانه خاوردشت علی آبادکتول که درحالت نیمه تعطیل قرار گرفته است از دیگر موارد مطرح شده بوده است.

نوروزی یادآورشد: بسیاری از نیروهای این کارخانه پس از سالها کار وتلاش، هم اکنون به جمع کثیر بیکاران منطقه ملحق شده اند که باید چاره جویی شود.

نوروزی همچنین افزود: پرداخت مطالبات نیروگاه علی آبادکتول ازطرف دولت که مبلغ آن حدود 300 میلیاردتومان است بایدهرچه سریعتر در دستورکار دولت قراربگیرد.

وی اظهار داشت: معتقدم می توان با دریافت مطالبات نیروگاه 1500مگابایتی علی آبادکتول بزرگی برای راه اندازی فازدوم آن برداشت. وی با اشاره به دیدار با مدیرعامل شرکت توانیر ، بر استفاده از نیروهای متخصص بومی شهرستان علی آبادکتول در نیروگاه تاکید کرد.

به گزارش مهر، نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آبادکتول در فاز نخست با شش واحد گازی هر یک به ظرفیت 162 مگاوات در مجموع به میزان 972 مگاوات با هدف تشویق، جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری غیردولتی در بخش نیروگاهی و همچنین استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور و ارتقای دانش فنی در ساخت نیروگاه‌ها به روش BOO در دستور کار سازمان توسعه برق ایران قرار گرفته است.



این نیروگاه در زمینی به مساحت 42 هکتار و سرمایه‌ای افزون بر 3 تریلیون و 838 میلیارد ریال در دست احداث و از سوی شرکت‌های سنا و مپنا سرمایه‌گذاری شده است.



فاز دوم این نیروگاه که شامل سه واحد بخاری 160 مگاواتی به ظرفیت کل 480 مگاوات است، در آینده در مجاورت بخش گاز احداث می‌شود.



این نیروگاه در 67 کیلومتری شهر گرگان واقع شده است و از گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی و گازوئیل به عنوان سوخت دوم استفاده می کند.



نیروگاه برق علی‌آبادکتول یکی از بزرگترین و مهمترین نیروگاه‌های برق کشور است که با مشارکت تمام نیروهای ایرانی و در مدت 13 ماه واردمدار شده است.