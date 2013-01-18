خودروسازان پشت جایگاههای بنزین سنگر گرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی افزود: متاسفانه خودروسازان داخلی نه تنها نسبت به مردم کشورمان تعهد اجتماعی ندارند بلکه نسبت به خریداران محصولات خودشان نیز تعهد حرفهای ندارند که اگر داشتند به جای حمایت تبلیغاتی از چند قلاده آهو در پارک ملی گلستان به فکر حمایت از کودکان تهرانی بودند.
خودروسازان از حمایت از تولید ملی سو استفاده میکنند
نوروزی بی توجهی به تعویض مبدلهای کاتالیستی خودروها از سوی خودروسازان را تنها یکی از تخلفات خودروسازان دانست و اظهار کرد: در چند ماه اخیر که خودروهای آلاینده و به عنوان یکی از اصلیترین دلایل تشدید آلودگی هوا مطرح شده، خودروسازان با آرامش کامل در هیچ مناظرهای نمیآیند و در هیچ رسانهای حضور نمییابند و سیاست سکوت را پیش گرفتهاند.
وی سوزاندن روزانه 60 میلیون لیتر مازوت در صنایع کشور که از اصلیترین عوامل تولید ذرات معلق هستند را از مهمترین دلایل آلودگی هوا در تهران و سایر کلان شهرهای کشور بر شمرد و تصریح کرد: گازوییل استاندارد در دنیا 10 قسمت در میلیون گوگرد دارد اما مازوت ما 30 هزار قسمت در میلیون یعنی 3 هزار برابر استاندارد جهانی گوگرد دارد.
مشاور معاون شهردار تهران با اشاره به این که خودروسازان از حمایتی که از تولید ملی میشود سوء استفاده میکنند، اضافه کرد: بر اساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت، سالانه 4500 نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند که عامل 70 تا 80 درصد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا خودروهای غیر استاندارد و سوخت غیر استاندارد است.
سوخت و خودرو دو کفه ترازوی آلودگی هوا هستند
نوروزی با بیان اینکه البته به این عدد و رقم کشته شدن حدود 20 هزار ایرانی در سال بر اثر تصادفات رانندگی را که خودروهای نا ایمن نقش مهمی در آن ایفا میکنند را نیز باید افزود، اظهار کرد: اصرار به ادامه تولید برخی خودروها که حتما استاتدارد یورو 2 را نیز نمیتوانند پاس کنند، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
وی با اعلام این که آلایندگی بنزین سوپر از بنزین عادی کمتر است اما موضوع این است که تکنولوژی بسیاری از خودروهای داخل آن قدر پایین است که بنزین سوپر به درد آنها نمیخورد، تصریح کرد: این در حالی است که برخی خودروهای خارجی آن قدر تکنولوژی بالایی دارند که تنفس مقابل اگزوز آنها از تنفس در روزهایی که هوای تهران نا سالم است، سالمتر است.
مشاور معاون شهردار تهران سوخت و خودرو را دو کفه ترازوی آلودگی هوا دانست و اضافه کرد: داستان سوخت و خودروهای ما مانند حکایت مرغ و تخم مرغ شده، چون مسئولان سوخت میگویند خودروی استاندارد تولید کنند تا ما سوخت متناسب با آن ارائه کنیم و در مقابل خودروسازان میگویند سوخت استاندارد تولید کنند تا ما خودروی متناسب با آن عرضه کنیم.
گسترش حمل و نقل عمومی کلید بهبود هواست
نوروزی در بخش دیگری از صحبتهای خود گسترش حمل و نقل عمومی را کلید بهبود کیفیت هوای تهران دانست و گفت: توسعه حمل و نقل عمومی بهویژه مترو در صورتی که بودجههای مورد نیاز آن تامین و اعتبارات قانونی مصوب آن پرداخت شود، میتواند بعد از ارتقای استاندارد خودرو و استاندارد سوخت کلید دستیآبی به هوای پاک باشد.
وی با ذکر این نکته که راهکارهای گوناگونی به منظور مشکل آلودگی هوای تهران مانند معادلهای است که باید کنار هم قرار گیرد تا جواب دهد، افزود: برنامه جامع آلودگی هوای تهران برنامه کاملی است اما مصوبهای که اواخر سال 90 در زمینه آلودگی هوا به تصویب هیات دولت رسید، به شدت ناقص است.
مشاور زیست محیطی معاون شهردار تهران در پایان با تاکید بر این که بخشهای مختلف در کشور ما خودشان برای خودشان سوال طرح میکنند، امتحان میگیرند، پاسخ میدهند، تصحیح میکنند و نمره میدهند و آخر سر خودشان برای خودشان کف میزنند، خاطرنشان کرد: تا وقتی شرکتی که وابسته به سازمان گسترش نوسازی صنایع وزارت صنعت و معدن است، کیفیت خودروها را و تا وقتی که پژوهشگاه نفت وزارت نفت کیفیت سوخت را اندازهگیری میکنند، وضعیتمان از این بهتر نمیشود.
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