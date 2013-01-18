خودروسازان پشت جایگاههای بنزین سنگر گرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی افزود: متاسفانه خودروسازان داخلی نه تنها نسبت به مردم کشورمان تعهد اجتماعی ندارند بلکه نسبت به خریداران محصولات خودشان نیز تعهد حرفه­ای ندارند که اگر داشتند به جای حمایت تبلیغاتی از چند قلاده آهو در پارک ملی گلستان به فکر حمایت از کودکان تهرانی بودند.

خودروسازان از حمایت از تولید ملی سو استفاده می­کنند

نوروزی بی توجهی به تعویض مبدل­های کاتالیستی خودروها از سوی خودروسازان را تنها یکی از تخلفات خودروسازان دانست و اظهار کرد: در چند ماه اخیر که خودروهای آلاینده و به عنوان یکی از اصلی­ترین دلایل تشدید آلودگی هوا مطرح شده، خودروسازان با آرامش کامل در هیچ مناظره­ای نمی­آیند و در هیچ رسانه­ای حضور نمی­یابند و سیاست سکوت را پیش گرفته­اند.

وی سوزاندن روزانه 60 میلیون لیتر مازوت در صنایع کشور که از اصلی­ترین عوامل تولید ذرات معلق هستند را از مهم­ترین دلایل آلودگی هوا در تهران و سایر کلان شهرهای کشور بر شمرد و تصریح کرد: گازوییل استاندارد در دنیا 10 قسمت در میلیون گوگرد دارد اما مازوت ما 30 هزار قسمت در میلیون یعنی 3 هزار برابر استاندارد جهانی گوگرد دارد.

مشاور معاون شهردار تهران با اشاره به این که خودروسازان از حمایتی که از تولید ملی می­شود سوء استفاده می­کنند، اضافه کرد: بر اساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت، سالانه 4500 نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می­دهند که عامل 70 تا 80 درصد مرگ و میر­های ناشی از آلودگی هوا خودروهای غیر استاندارد و سوخت غیر استاندارد است.

سوخت و خودرو دو کفه ترازوی آلودگی هوا هستند

نوروزی با بیان این­که البته به این عدد و رقم کشته شدن حدود 20 هزار ایرانی در سال بر اثر تصادفات رانندگی را که خودروهای نا ایمن نقش مهمی در آن ایفا می­کنند را نیز باید افزود، اظهار کرد: اصرار به ادامه تولید برخی خودروها که حتما استاتدارد یورو 2 را نیز نمی­توانند پاس کنند، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

وی با اعلام این که آلایندگی بنزین سوپر از بنزین­ عادی کمتر است اما موضوع این است که تکنولوژی بسیاری از خودروهای داخل آن قدر پایین است که بنزین سوپر به درد آن­ها نمی­خورد، تصریح کرد: این در حالی است که برخی خودروهای خارجی آن قدر تکنولوژی بالایی دارند که تنفس مقابل اگزوز آن­ها از تنفس در روزهایی که هوای تهران نا سالم است، سالم­تر است.

مشاور معاون شهردار تهران سوخت و خودرو را دو کفه ترازوی آلودگی هوا دانست و اضافه کرد: داستان سوخت و خودروهای ما مانند حکایت مرغ و تخم مرغ شده، چون مسئولان سوخت می­گویند خودروی استاندارد تولید کنند تا ما سوخت متناسب با آن ارائه کنیم و در مقابل خودروسازان می­گویند سوخت استاندارد تولید کنند تا ما خودروی متناسب با آن عرضه کنیم.

گسترش حمل و نقل عمومی کلید بهبود هواست

نوروزی در بخش دیگری از صحبت­های خود گسترش حمل و نقل عمومی را کلید بهبود کیفیت هوای تهران دانست و گفت: توسعه حمل و نقل عمومی به­ویژه مترو در صورتی که بودجه­های مورد نیاز آن تامین و اعتبارات قانونی مصوب آن پرداخت شود، می­تواند بعد از ارتقای استاندارد خودرو و استاندارد سوخت کلید دست­یآبی به هوای پاک باشد.

وی با ذکر این نکته که راهکارهای گوناگونی به منظور مشکل آلودگی هوای تهران مانند معادله­ای است که باید کنار هم قرار گیرد تا جواب دهد، افزود: برنامه جامع آلودگی هوای تهران برنامه کاملی است اما مصوبه­ای که اواخر سال 90 در زمینه آلودگی هوا به تصویب هیات دولت رسید، به شدت ناقص است.

مشاور زیست محیطی معاون شهردار تهران در پایان با تاکید بر این که بخش­های مختلف در کشور ما خودشان برای خودشان سوال طرح می­کنند، امتحان می­گیرند، پاسخ می­دهند، تصحیح می­کنند و نمره می­دهند و آخر سر خودشان برای خودشان کف می­زنند، خاطرنشان کرد: تا وقتی شرکتی که وابسته به سازمان گسترش نوسازی صنایع وزارت صنعت و معدن است، کیفیت خودروها را و تا وقتی که پژوهشگاه نفت وزارت نفت کیفیت سوخت را اندازه­گیری می­کنند، وضعیتمان از این بهتر نمی­شود.