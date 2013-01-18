مسائل بنیادی در بخش اقتصاد مورد اهمیت دولت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم یعقوبی در خطبه های این هفته نماز جمعه کاشمر اظهار کرد: دولت برای جذب نیرو در ادارات دولتی که یک مرتبه قصد ورود صدها نفر به سیستم اداری را دارد، باید به فکر هزینه و اعتبارات مورد نیاز آنها نیز باشد.



امام جمعه کاشمر با بیان اینکه چرا با گذشت این همه سال از عمر دولت تاکنون به فکر جذب نیرو نبوده و حال به فکر افتاده اند افزود: جای سوال است اما مسئولان باید با کنار گذاشتن حب و بغض ها و با در نظر گرفتن منافع ملی مشکلات کشور را حل کنند.



یعقوبی با بیان اینکه این روزها مسائلی بین دولت و مجلس بروز می کند که باید با مذاکره حل و فصل شود و هر دو قوه سخنان یکدیگر را بشنوند، گفت: هدفمندی یارانه ها و استخدام تعداد زیادی نیرو در دستگاهای دولتی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.



وی از دولت و مجلس خواست به تعامل توجه کنند و یک طرفه و یک جانبه وارد کارها نشوند تا امور کشور با امنیت بهتر به پیش رود.



امام جمعه کاشمر با اشاره به نامگذاری شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار کرد: در اقتصاد اسلامی چند اصل باید مورد توجه قرارگیرد.



حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه این اصول منحصر به افرادی که صرف کار اقتصادی می کنند نیست بلکه مربوط به تمامی افراد جامعه می شود، بیان کرد: رعایت این امور از اصول زندگی توأم با میانه روی و عدالت است.



وی با اشاره به اینکه اولین اصلی که باید در مسائل مالی مورد توجه قرارگیرد این است که قبول داشته باشیم مال از آن خداست و به امانت در دست ماست افزود: مالک اصلی جان ما خداوند متعال است نه آنچه به دست می آوریم به همین جهت هر که احساس بندگی خدا کند می فهمد که خود و مالش از آن خداست و این یک اصل مورد قبول در اقتصاد اسلامی است.



امام جمعه کاشمر به دومین نکته ای که در مسائل مالی باید رعایت شود اشاره کرد و گفت: از آنجا که مال از خداست و خدا به ما اجازه تصرف داده کسب مال از راه حرام و با معصیت و گناه، باطل است.



حجت الاسلام یعقوبی با تاکید بر اینکه مال و ثروت قوام جامعه است، افزود: ثروت برای جامعه اسلامی مایه قوام، ایستادگی و زندگی آنهاست حال چه جامعه ای مسلمان و یا غیر مسلمان باشد و چنانچه به درستی مصرف نشود موجب نابودی جامعه می شود.

وی با اعلام اینکه انسان مالی را که به دست می آورد نمی تواند به هر طریقی که خواست هزینه کند، اظهار کرد: انسان نباید با مال به گونه ای کار کند که به دیگران و خود ظلم کرده و معنویت، اخلاق خود را فدای مال کند چون چنین مالی ارزشی ندارد.



امام جمعه کاشمر با بیان اینکه در اقتصاد اسلامی محور انسان است و این پول است که باید فدای کمالات، معنویت، دین، ارزش های اخلاقی و انسانیت ما شود، بیان کرد: اگر کسی این ارزشها را برای پول از دست دهد راهی انحرافی طی کرده است.



حجت الاسلام یعقوبی گفت: در اقتصاد اسلامی اشرافی گری مطرح نیست و نباید به سمت تجملات حرکت کرد لذا نباید تجملات و اشرافیت، انسانیت انسان را تهدید کند.



وی با بیان اینکه باید انسان با مال حفظ ابرو کند و زندگی با عزتی داشته باشد افزود: این با اشرافی گری و ریخت و پاش های زیاد و خودنمایی با مال متفاوت است.



امام جمعه کاشمر با اعلام اینکه بی عشق به ولی فقیه، کسی نمی تواند دوست دار امام عصر باشد به فرارسیدن هفته وحدت و اهمیت آن درمیان مسلمانان اشاره کرد و گفت: وحدت از مسائل مهمی است که در میان مسلمانان باید مورد توجه قرار گیرد.



حجت الاسلام یعقوبی با اظهار تاسف از کشتار مسلمانان توسط خود آنان، انفجارهای اخیر پاکستان، عراق و سوریه را مایه شرمندگی مسلمانان دانست وخطاب به کسانی که به اسم اسلام، مسلمان کشی و ترور می کنند اظهار کرد: شما خودتان را سنی می دانید در صورتی که سنی هم نیستید و اقلیت منحرفی تحت تاثیر امریکا و صهیونیست به نام وهابیت و القاعده هستید که این جنایات را به نام اسلام انجام می دهید.