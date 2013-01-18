اعزام هواپیماهای آمریکایی به الجزایر/هشدار انگلیس نسبت به ادامه بحران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صبح امروز جمعه یک فروند هواپیمای مسافربری آمریکا در منطقه نزدیک به وقوع حادثه گروگانگیری در الجزایر فرود آمد تا کار خروج اتباع آمریکایی از این کشور را آغاز کند.

در همین رابطه یک مقام محلی به رویترز گفت : یک فروند هواپیمای آمریکایی در فرودگاه "آمیناس" در 50 کیلومتری محل وقوع حادثه فرود آمده است.

از سوی دیگر وزارت خارجه انگلیس نیز امروز بیانیه ای صادر کرده و در آن نسبت به ادامه بحران در الجزایر هشدار داده است.

شبکه سی.بی.اس در خصوص بیانیه وزارت خارجه انگلیس می نویسد : در بیانیه وزارت خارجه انگلیس آمده است : عملیات تروریستی همچنان در الجزایر ادامه دارد.

براساس این گزارش هرچند ارتش الجزایر روز گذشته برای آزادکردن گروگان هایی که روز چهارشنبه توسط شبه نظامیان در یک پالایشگاه به اسارت گرفته شده بودند به این محل حمله کرد اما تا صبح امروز همچنان تعدادی از گروگان ها در اسارت شبه نظامیان باقی مانده بودند.

شبه نظامیان اعلام کرده اند که این اقدام را در عکس العمل به حملات فرانسه به مالی، انجام داده اند.

در میان گروگان ها اتباعی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس و همچنین چند فرد بومی به اضافه افرادی از دگیر کشورهای جهان از جمله ژاپن حضور دارند.