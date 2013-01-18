صفوف مسلمانان با تمسک به قرآن مستحکم تر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی احمد زاده در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان فاروج، دوری از قرآن را موجب رخنه دشمنان اسلام در صفوف مسلمانان دانست و افزود: دشمنان اسلام همواره از این فرصت برای نفوذ در صفوف مسلمانان استفاده کرده و توانسته اند با ایجاد شکاف و اختلاف میان آنان، به نفع مطامع و منافع خود بهره برداری کنند.

وی با اشاره به بیانات حضرت امام (ره) مبنی بر وحدت و همدلی میان مسلمانان، تاکید کرد: تمسک به ریسمان الهی می تواند تمام مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مسلمانان را رفع و اتحاد و وحدت بین آنان را مستحکم کند که در این صورت هیچ قدرتی نمی تواند بر آنان غلبه پیدا کند.

حجت الاسلام احمد زاده افزود: فرمایشات و وصایای امام راحل باید مورد توجه همه مسلمانان جهان قرار بگیرد چرا که ندای امام (ره ) پیام قرآن و اسلام است که همه مسلمانان را به وحدت اسلامی دعوت کرده است.

امام جمعه فاروج در ادامه با اشاره به حضور رئیس جمهور در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، قانون هدفمندی یارانه ها را مورد توجه قرار داد و افزود: امروز دولت، مجلس و قوه قضائیه در اصل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها متفق القول هستند اما آنچه مورد بحث و اختلاف نظر است نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست.

حجت الاسلام احمد زاده با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی باید در راستای وضعیت معیشتی مردم به ویژه اقشار کم درآمد و محروم جامعه مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: مسئولان باید تلاش کنند تا با حفظ سطح توان معیشتی مردم و جلوگیری از تورم و گرانیهای سرسام آور، اجرای تدریجی هدفمندی یارانه ها را در دستور کار خود قرار دهند و منابع تامین یارانه ها را نیز برای مردم تبیین و شفاف سازی کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که مجلس و دولت با تفاهم و همکاری بیشتری بتوانند برای تحقق اهداف و آرمانهای امام(ره) و شهدای گرانقدر اسلام و انقلاب و تامین آسایش و رفاه جامعه حرکت کرده و اجازه ندهند که دشمنان نظام اسلامی از اختلاف نظر میان آنان سوء استفاده کنند.