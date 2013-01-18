سخنرانی رئیس جمهور در مجلس دشمنان را مأیوس کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن ک(ع) و تبریک به مناسبت آغاز دوران امامت حضرت مهدی(عج) عنوان کرد: زیبنده است در سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) مردم، بازاریان، مسئولین ادارات و دیگر اقشار جامعه بر سردر منازل و اماکن خود بیرق عزا برافرازند و زمانی را برای عزاداری در مساجد اختصاص دهند.

وی در ادامه با اشاره به سالروز میلاد حضرت محمد(ص) و آغاز هفته وحدت، با بیان اینکه هفته وحدت فرصتی برای تاکید و تحکیم رابطه برادری بین شیعیان و اهل سنت است، اظهار داشت: شیعه و سنی در موارد اساسی دین با یکدیگر عقاید مشترکی دارند و لازم است وحدت خود را در برابر دشمنان حفظ کنند.

حجت الاسلام یعقوبی با تاکید بر اینکه دشمن مشترک شیعه و سنی آمریکا و اسرائیل است، تصریح کرد: مسلمانان جهان اعم از شیعه و سنی باید با حفظ وحدت خود، از این سرمایه و انرژی علیه دشمن مشترک استفاده کنند.

وی اضافه کرد: البته حساب سلفی ها و وهابیون از اهل سنت جدا بوده و این جماعت نه تنها شیعه را کافر می دانند بلکه سنی های محب اهل بیت(ع) را نیز در زمره مسلمین قرار نمی دهند.

خطیب نماز جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور و سخنرانی رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی، این سخنرانی را دشمن شکن دانست و افزود: سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجلس روزنه جدیدی را پیش روی پیشرفت کشور گشود.

وی اظهار داشت: سخنان ریاست جمهوری در مجلس نشان داد که اگر اختلافی در بین مسئولین هست، اختلاف در سلیقه و روش بوده و در واقع هدف تمامی آنها خدمت به نظام و اسلام است.

حجت الاسلام یعقوبی عنوان کرد: دشمنانی که منتظر بودند حضور احمدی نژاد و سخنرانی وی در مجلس باعث افزایش اختلافات و التهاب آفرینی در کشور شود، با مشاهده وحدت بین مسئولین قوای مختلف، دچار یاس و ناامیدی شدند.