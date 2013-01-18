به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ریحانی با اشاره به اتمام بخشهایی از طرح هفت باغ کوهسنگی، اظهار کرد: باغ پذیرایی که شامل بوفهها، غرفههای اطراف استخر، رستوران و باغ فرهنگی که مجموعه کودک و آینده، مسجد و ساختمانهای متفرقه را شامل میشود، در بخش شمالی به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
مدیر نظارت بر پروژههای عمرانی شهرداری مشهد از ساخت باغ سنگی در بخش جنوبی کوهسنگی یاد کرد و افزود: باغ سنگی در مساحت حدود 30 هکتار با اجرای مسیرهای حرکت آبشار، سطوح توقف، استراحتگاه، آرامگاه شهدای گمنام، نقشه مشهد بر فراز کوه، مسیرهای حرکتی جویباری و ... همراه است که بخشهایی از آن به بهرهبرداری رسیده است.
ساخت 2 دریاچه در جنوب کوهسنگی
ریحانی گفت: یکی از طراحیهای برجسته در کوهسنگی احداث مکانهای ویژه با اولویت بهکارگیری از آب به عنوان آرامشبخش روح و روان و دید بصری زیباست که در این مکان تفریحی علاوه بر احداث آبشارها، پلههای آبی و برکههای مختلف، قرار است دو دریاچه نیز با ساحل سنگفرش شده احداث شود که این دریاچهها در مرکز باغ طبیعی جای میگیرند.
وی محدوده باغ طبیعی را 18.5 هکتار عنوان و تصریح کرد: دریاچهها در مرکز این باغ در دو سطح متفاوت اجرا میشوند که از طریق آبشار به یکدیگر مرتبط میشوند و در پیرامون آنها نیز درختان سایهدار بلند و همچنین فوارههای مختلف همراه با نماهنگ و نورپردازی پیشبینی شده است.
مدیر نظارت بر پروژههای عمرانی شهرداری مشهد افزود: در داخل باغ طبیعی فضاهای مختلف همچون محوطههای بازی کودکان، فضاهای پذیرایی در طبیعت و ... نیز اجرا خواهد شد.
ریحانی دیگر باغ کوهسنگی را باغ آرامگاه معرفی کرد که در مساحت 1.5 هکتار و شامل بازپیرایی مقبره موجود و توسعه باغ با الگو قرار دادن باغهای ایرانی تا حاشیه بولوار اصلی ادامه خواهد یافت.
احداث سالنهای ورزشی و زمین چمن
وی اظهار کرد: کوهسنگی مشهد با محوطه بازی که دارد در حالحاضر با وسایل ورزشی نصب شده در محوطه آن فضای مناسبی را برای ورزشهای همگانی ایجاد کرده است که هر روزه میزبان تعداد زیادی از شهروندان است که علاوه بر ورزشهای روزانه گاهی اوقات مسابقات گروهی از دوچرخهسواری گرفته تا قویترین مردان در آن برگزار میشود و قرار است برای ایجاد فضاهای بیشتر برای ورزشهای همگانی چندین سالن ورزشی روباز و پوشیده و همچنین زمین چمن نیز در طرح توسعهای آن به مساحت 100 هکتار، احداث شود.
مدیر نظارت بر پروژههای عمرانی شهرداری مشهد طرحهای ورزشی اجرایی در کوهسنگی را در قالب باغ ورزشی تعریف کرده و گفت: این باغ در مساحت سه هکتاری تعریف و در شمال کوه شرقی احداث میشود.
راهاندازی قطارتفریحی، درشکه و مسیر ویژه دوچرخه در کوهسنگی
ریحانی اظهار کرد: باغ تفریحی از منحصر به فردترین باغهای هفتگانه کوهسنگی است که در قالب آن قرار است مسیر قطار تفریحی، درشکه، دوچرخه و پیاده به صورت ویژه اجرایی شود.
وی گفت: مسیر قطار تفریحی 2850 متر است که دارای چهار ایستگاه بوده و در کنار آن فضای سبز نیز برای دید بصری زیبا طراحی شده است.
مدیر نظارت بر پروژههای عمرانی شهرداری مشهد به مسیر درشکه، دوچرخه و پیاده اشاره کرده و افزود: کل این سه مسیر در 9 کیلومتر اجرا میشود.
ریحانی تصریح کرد: مسیر رینگهای پیاده، دوچرخه، درشکه و قطار تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورتی که تحصیل حریم آن که انبار شرکت برق است، صورت بگیرد تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی گفت: در مجموع تاکنون در احداث باغ طبیعی که دریاچهها را دربرمیگیرد پنج میلیارد تومان با ثبت پیشرفت 85 درصدی هزینه شده است که در بهار سال آینده افتتاح خواهد شد.
زیباسازی کوههای غربی و شرقی
مدیر نظارت بر پروژههای عمرانی شهرداری مشهد اظهار کرد: زیباسازی کوهها در کوهسنگی از دیگر پروژههای در حال اجراست که ریحانی احداث پلکان، جویبارها، تراسهای محل استراحت، روشنایی، فضای سبز و ... از جمله پروژههای در حال اجرا در کوه غربی معرفی و اتمام عملیاتهای آنها را اردیبهشت سال 92 عنوان کرد.
ریحانی برخی از پروژههای در حال اجرای کوهسنگی را مناسب برای سرمایهگذاری دانست و تاکید کرد: در حالحاضر تحصیل حریم انبار شرکت برق و برخی از منازل مسکونی و همچنین جمعآوری شبکه 20 کیلوولت هوایی از معارضات محسوب میشود که متاسفانه در خلال اجرای پروژه مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اجرای پروژههای مذکور و رفع مشکلات یادشده، بیان کرد: اگر تمامی پروژههای مذکور بعد از رفع معارضات و مشکلات به بهرهبرداری برسند، تنها بخش باقی مانده در طرح توسعه کوهسنگی، کوه شرقی خواهد بود که قرار است عمده عملیات آن در سال آینده آغاز شود و با اتمام فعالیتهای زیباسازی در این کوه، به طور کلی طرح توسعهای بوستان کوهسنگی مشهد به پایان رسیده و یک مکان مفرح جدید با ساختار منحصر به فرد سنگ برای مشهدیها به وجود خواهد آمد.
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