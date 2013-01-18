آمار غلط نرخ مطالعه در ایران زیر سر استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور به عنوان سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه امروز تهران، سخنانش خود را چنین آغاز کرد: یکی از مسائل و موضوعاتی که مورد چالش استکبار جهانی و برخی رسانههای آنها در داخل و خارج از کشور قرار میگیرد، مساله سرانه مطالعه در ایران است.
وی به تلاش مذبوحانه استکبار جهانی برای بیاعتنایی مردم ایران به امر کتاب و کتابخوانی اشاره کرده و گفت: استکبار جهانی از 40 سال پیش اتهامهایی را طرح میکند مبنی بر اینکه مردم ایران کتابخوان و اهل مطالعه نیستند و سالها این ادعا را مطرح کردهاند که میانگین سرانه مطالعه در ایران روزانه دو دقیقه برای هر شهروند ایرانی است. در حالی که این ادعا اصلا صحت ندارد. آنها همواره به دنبال این هستند که با طرح چنین مباحثی، به جامعه ایرانی توهین کرده و آن را تحقیر کنند.
واعظی همچنین گفت: هماکنون دو هزار و 800 کتابخانه تحت حمایت نهاد کتابخانههای عمومی در کشور فعالیت میکنند. ما برای مقابله با ادعاهای بیهوده استکبار در پی آن برآمدیم تا سنجشهایی در سطح ملی درباره سرانه کتابخوانی در ایران به دست آوریم. نخستین سنجش در سال 1387 انجام شد و شاخصهایی مانند میزان مطالعه کتاب، روزنامه، ادعیه و قرآن و همچنین مطالعه در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به بیش از 70 دقیقه مطالعه در روز برای هر شهروند ایرانی رسیدیم و این گزارش ادعاهای طرح شده را که بیاساس بوده به چالش میکشید.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی تصریح کرد: در حال حاضر سرانه مطالعه قرآن و ادعیه در کشور به حدود بیست دقیقه میرسد. برخی ادعا میکنند که مطالعه قرآن و ادعیه را نباید در میانگین سرانه مطالعه لحاظ کرد، اما باید به اطلاع آن دسته از کسانی که چنین نگاهی دارند برسانم در کشورهای پیشرفته دنیا نیز مطالعه کتب آسمانی در شمار سرانه مطالعه لحاظ میشود. در عین حال که جایگاه ایران در میان بسیاری از کشورهای منطقه و جهان در زمینه افزایش سرانه مطالعه بالاتر است، اما کشورهایی مانند روسیه، کشورهای اسکاندیناوی و اروپای غربی سرانه مطالعهشان از ایرانیها بیشتر است و ما باید بیش از گذشته برای افزایش سرانه مطالعه تلاش کنیم. البته ناگفته نماند مردم ایران در زمینه نوع و کیفیت مطالعه موثرتر از شهروندان سرزمینهای دیگر رفتار میکنند.
واعظی در ادامه با اشاره به دستآوردهای نظام در زمینه ساخت کتابخانههای عمومی و تلاش خیّرین کتابخانه ساز گفت: جا دارد تشکر ویژهای از خیرین بزرگوار داشته باشم که در طول سالهای اخیر با تلاش بسیار در زمینه ساخت و تجهیز کتابخانه در مناطق مختلف کشور در جهت عزم ملی در راستای تحقق سند چشم انداز نظام گام برداشته اند.
وی رشد و توسعه همهجانبه کتاب و کتابخوانی، گسترش در زمینههای فضاهای کتابخانهای، افزایش سرانه مطالعه، افزایش چاپ عناوین کتابها و همچنین ارتقاء شمار اعضای کتابخوانههای عمومی را از جمله شاخصهای توسعه وضعیت کتاب در دوران انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: از تاسیس نخستین کتابخانه با ساختار جدید که عموم مردم عضو آن میشوند، 100 سال میگذرد که آن را امیرکبیر بنا نهاد. از آن زمان تا سال 1358، یعنی نزدیک به یک صده تنها 350 کتابخانه عمومی در ایران فعالیت داشت، اما در سه دهه اخیر فضای کتابخانهای کشور رشد هشت برابری داشته است.
واعظی گفت: بنابراین در تمام شاخصها شاهد این هستیم که در دوران انقلاب اسلامی رشد و توسعه خوبی انجام گرفته است و این نشاندهنده توجه انقلاب و رهبر معظم انقلاب به موضوع کتاب و توسعه علمی کشور بوده است. اما این موضوع به دلیل سابقه تمدنی بزرگ ایران اسلامی و تاکید آموزههای دین مبین اسلام رضایتبخش نیست و ما باید به جای اینکه همطراز با کشورهای توسعه یافته دنیا قرار بگیریم، در قله کشورهای پیشرفته باشیم و این مستلزم عزمی جدی و تلاش تمام مسئولان و مردم است و از مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب نیز همین مساله است.
وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به دیدار مدیران و کارکنان نهاد کتابخانه ملی با رهبر معظم انقلاب به تاکید ایشان بر افزایش سرانه مطالعه و کتابخوان شدن تمام ایرانیان اشاره کرد و گفت: رهبر عزیز انقلاب از ما و همه مردم ایران خواستند با عزمی جدی در عرصه کتاب و کتابخوانی و گسترش علم تلاش کنیم. ما امیدواریم در دهه چهارم که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است، شاهد تحقق برنامههای سند چشمانداز باشیم و در سال 1404 با پایان برنامه هفتم توسعه شاهد ایجاد هشت متر فضای کتابخانهای برای هر فرد ایرانی باشیم. هماکنون ما دو متر فضای کتابخانهای برای هر ایرانی داریم.
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