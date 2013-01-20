به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، در حاشیه این مراسم همچنین نمایشگاهی به یاد او برپا شد که دست‌نوشته‌های او را در معرض دید عموم قرار داده است. این استاد تئاتر در 17 ژانویه 1863 متولد شده بود که کشور روسیه به تازگی این مراسم و نمایشگاه را برای وی برگزار کرده است.

این هنرمند بزرگ که کارگردان، بازیگر و تئوری‌پرداز تئاتر بود، برای بیش از یک قرن است که به عنوان یکی از برجسته ترین چهره‌های عرصه نمایش شناخته می‌شود.

- روش بازیگری استانیسلاوسکی راهنمای بازیگران بی‌شماری در سراسر جهان بوده و نسل پس از نسل از او و میراثش بهره برده‌اند.

- کنستانتین آلکسیف که بعدها با نام مستعار استانیسلاوسکی به فعالیت پرداخت، 17 ژانویه 1863 در مسکو به دنیا آمد. او 9 خواهر و برادر داشت و نخستین نمایشش را سال 1877 به روی صحنه برد.

- در سال 1897 استانیسلاوسکی با ولادیمیر نمیروویچ-دانچنکو آشنا شد و با همکاری یکدیگر تئاتر هنر مسکو را بنیاد نهادند.

- استانیسلاوسکی شمار وسیعی از شخصیت‌های تاثیرگذار را در قالب نمایش‌های متعدد تئاتری خلق کرد و به روی صحنه برد.

- با رسیدن قرن بیستم، استانیسلاوسکی شروع به ارایه دیدگاهایش درباره متد بازیگری کرد که برایش شهرتی جهانی به همراه آورد. او مفهوم حافظه هیجانی را که با آن بازیگر باید بر موضوع درونی یک شخصیت متمرکز شود مطرح ساخت.

- استانیسلاوسکی در نقش اتللو قهرمان نمایشی از شکسپیر حضور یافت.

- استانیسلاوسکی سال 1938 درگذشت.