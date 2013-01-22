شیرین بینا در مورد حضورش در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: در جشنواره سی و یکم با فیلم "هیس! دخترها فریاد نمیزنند" اثر پوران درخشنده حضور خواهم داشت و به عنوان یک بازیگر خیلی خوشحالم که در این فیلم نقشی داشتم و با خانم درخشنده کار کردم.
وی در مورد فیلم توضیح داد: به اعتقاد من این فیلم تمامی آیتمهای خوبی را که یک اثر باید داشته باشد داراست، چه از نظر داستان و چه از نظر فنی و ساختاری. اما به هر حال باید فیلم دیده شود تا از نظر منتقدان، اهالی سینما و مخاطبان مورد سنجش قرار بگیرد.
این بازیگر افزود: "هیس! دخترها فریاد نمیزنند" همه فاکتورهای لازم برای فیلم خوب بودن را دارد و با دقت نظر کارگردان روی آنچه که میخواهد و آنچه که مد نظر دارد، این فاکتورها در کنار هم چیده شده است.
بینا در مورد نقش خود در فیلم درخشنده عنوان کرد: نقشم را خیلی دوست داشتم و ارتباط خوبی با آن برقرار کرده بودم. نقش مادر کودکی که گره اصلی داستان از این کودک آغاز میشود. من تمام تلاشم را کردهام و امیدوارم که نقش خوب از آب در آمده باشد.
وی در پایان و درباره دیگر فعالیتهایش توضیح داد: در حال حاضر مشغول بازی در فیلم سینمایی "پنج ستاره" به کارگردانی مهشید افشارزاده و تهیهکنندگی امیر سماواتی در کنار هنرمندانی چون شهاب حسینی، مریلا زارعی، جمشید هاشمپور، طناز طباطبایی، فرهاد آییش، مائده طهماسبی و... هستم که در حال حاضر مرحله فیلمبرداری را پشت سر میگذارد.
نظر شما