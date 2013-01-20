به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، کمپانی دیسنی در سالهای 2014-2015 روزهای شلوغی خواهد داشت و قرارست تا یک سال و نیم دیگر، یک فیلم "ماپت" دیگر، قسمت بعدی "کاپیتان آمریکا"، فیلم اقتباسی "محافظان کهکشان" با اقتباس از کمیکهای مارول، ادامهای برای فیلم "زیبای خفته" و قسمتی دیگر از فیلم "دزدان دریایی کارائیب" را روی پرده ببرد.
ویل در این فهرست، فیلم "1952" نوشته دیمون لیندلوف، با کارگردانی برد برد و نقش آفرینی جورج کلونی جا نگرفته است.
برای فیلم "ماپتهای 2" تیم خلاق مسئول تولید سری اول فیلم دوباره دور هم جمع میشوند و ریکی جرویس، تای بورل و احتمالا تینا فی هم به لیست بازیگران اضافه میشوند. در فیلم "کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان"، کریس اوانز دوباره به ایفای نقش خود یعنی کاپیتان می پردازد اما تیم کارگردانی آنتونی و جو روسو جای کارگردان قبلی جو جانستون را میگیرند.
به نظر میرسد فیلم "بدجنس" به نحوی پیش درآمد "زیبای خفته" باشد و داستانی را تعریف کند که در آخر منجر به طلسم شدن اورورا توسط زن شرور داستان (با بازی آنجلینا جولی) میشود. این فیلم در فرمت سه بعدی ساخته خواهد شد.
داستان یا هر جزئیات دیگری درباره فیلم "1952" هنوز در دسترس نیست اما فقط خود همکاری برد برد و جورج کلونی می تواند جالب باشد.
و اما، در جولای 2015 جانی دپ با قسمت پنجم فیلم "دزدان دریایی کارائیب" باز میگردد که به احتمال زیاد خیلی هم پرطرفدار خواهد بود. در این فاصله قسمت بعدی مجموعه فیلمهای "جنگ ستارگان" که بسیاری از افراد منتظرش هستند، هم اکران خواهد شد.
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