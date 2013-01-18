گناه فتنه گران قابل بخشش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی محمدی که در جمع نمازگزاران بندرگزی سخن می گفت، افزود: امروزه بحث های مختلفی از جمله تبرئه سرانه فتنه مطرح می شود و می گویند آنها سران فتنه نیستند، بلکه گرفتاران در فتنه بوده اند ولی هر چه نام آنها را بگذاریم، از گناهشان کم نمی شود.

وی اظهار داشت: رسم فتنه، رفتار فتنه ، گفتار سران فتنه، امیدوار کردن دشمن، ستون پنجم دشمن شدن سبب شده تا منفور جامعه باشند و قابل تبرئه نیستند.

انتخابات آزاد، کلید واژه فتنه جدید

وی با اشاره به هشدار رهبری مبنی بر کلید خوردن فتنه ای جدید، عنوان کرد: دشمنان فتنه ای دیگر را با رمز انتخابات آزاد و شفاف کلید زده اند، درحالیکه در انتخابات 88 ،رمز آشوب، کمیته صیانت از آرا و تقلب در انتخابات بود که امروز تبدیل به انتخابات آزاد شده است.

امام جمعه بندرگز یادآورشد: مقام معظم رهبری چندی قبل، رمز فتنه آفرینان را هشدار داده بودند و گفتند معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد و مگر در 30 انتخابات گذشته انتخابات آزاد نبوده است.

حجت الاسلام محمدی افزود: این ظلم به نظام است که انتخابات آزاد مطرح می شود و دشمنان نیز این سخنان را مستمسک قرار داده اند تا نظام را زیر سئول ببرند.

وی تصریح کرد: اگر در فتنه 88 بعد از انتخابات واژه " بصیرت " گل کرد، امروز بصیرت زودتر از فتنه به میدان آمده است.

امام جمعه بندرگز افزود: مردم سرباز ولایت هستند و رهبری چه فرمان عدالت و مصلحت دهد، چه فریاد بخواهد چه سکوت، ما آماده ایم و می گوییم تا سینه ما هست رهبری سپر نمی خواهد.

وی یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری را وحدت در جامعه برشمرد و عنوان کرد: وحدت بین مردم، اقوام و شیعه و سنی مهم است و امروز جهان اسلام، بیش از هر زمانی به وحدت نیاز دارد، چرا که حربه دشمنان، ایجاد تقرفه بین مذاهب اسلامی است.

وحدت نیاز امروز جهان اسلام

امام جمعه بندرگز با گرامیداشت سالروز شهادت امام عسکری (ع) و آغاز امامت منجی عالم بشریت گفت: اعتقاد به مهدی زهرا و شناخت امام بسیار مهم است و هرکسی باید امام زمان خود را بشناسد.

حجت الاسلام سید مصطفی محمدی بیان داشت: کسی که امام خود را نشناسد و بمیرد، جاهل مرده است و فردای قیامت هر چیزی را با امامش فراخوانی می کنند و شناخت، پیروی و همراهی با جانشین امام و ولایت فقیه بسیار مهم است.

وی با تاکید اینکه، در زمان غیبت به فقیه عادل باید مراجعه کرد که این ویژگی اکنون در مقام معظم رهبری یافت می شود، گفت: باید به دغدغه های رهبری جامعه عمل پوشاند.

وی گفت: دشمن در حال برنامه ریزی برای انتخابات آینده است تا مردم را مایوس کند و مشارکت گسترده مردم را کم کند.