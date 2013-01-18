وحدت شیعه و سنی عامل شکست نقشه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قدیر محمدیان در خطبه های نماز جمعه این هفته اسفراین که در مسجد امام رضا(ع) این شهر برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک به مناسبت آغاز دوران امامت حضرت مهدی(عج) عنوان کرد: امام حسن عسکری(ع) از ابتدای تولد وارسته ای شگفت انگیز بود .

حجت الاسلام محمدیان در ادامه با اشاره به سالروز میلاد حضرت محمد(ص) و آغاز هفته وحدت، با بیان اینکه هفته وحدت فرصتی برای تقویت بیش از پیش وحدت بین شیعیان و اهل سنت است، اظهار داشت: وحدت بین پیروان مذاهب شیعه و سنی سبب شکست نقشه های دشمنان می شود و لازم است مسئولین شهرستان در گرامیداشت این هفته تمام سعی خود را به کار گیرند.

وی با یادآوری سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان و کارکنان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح گفت: اگر دشمن و رسانه های وابسته به آنان اندکی هوشیاری داشتند، دیگر به تبلیغات منفی خود ادامه نمی دادند.

خطیب نماز جمعه اسفراین اظهار داشت: دشمنان باید بدانند که ایران همانند کشورهای مصر و عراق نیست و مردم ایران همواره با حضور با صلابت خود در صحنه های مختلف، دشمن را مایوس می کنند.

حجت الاسلام محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری نقشه های دشمنان برای اثرگذاری در انتخابات آتی عنوان کرد: به امید خدا، انتخابات با همراهی ملت هوشیار ایران اسلامی، با صلابت و در وقت معین برگزار خواهد شد و حضور پرشور مردم بار دیگر دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام می گذارد.

امام جمعه اسفراین همچنین با اشاره به سالروز فرار شاه ظالم از کشور گفت: ملت ایران بداند که فرار شاه، فرار یک شخص نبود، بلکه فرار ستمگری و طاغوت از ایران اسلامی بود و این اقدام، با تلاش خستگی ناپذیر ملت ایران در سایه رهبری امام خمینی(ره) صورت پذیرفت.