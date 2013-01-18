به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامعلی قدیریان که پیش از خطبه های نماز جمعه ورامین سخن می گفت، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون، خیرین نیک اندیش ۱۶موقوفه در راه امور خیر وقف نموده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۶۰درصدی برخوردار بوده و تعداد موقوفه های سال گذشته ورامین نیز ۱۰مورد بوده است.

یکی از مهمترین و بزرگترین موقوفات کشور در شهرستان ورامین وقف شد

وی افزود: یکی از مهمترین و بزرگترین موقوفات کشور در سالجاری در شهرستان ورامین به ثبت رسید که طی آن بیش از چهارهزار و ۳۴۳متر مربع زمین وقف امور خیریه شده است.

حجت الاسلام قدیریان گفت: واقف این زمین که تأکید کرده نامی از وی برده نشود، قصد دارد با هزینه ای بالغ بر ۴۰میلیارد ریال، این زمین را به مسجد و حسینیه و اماکن عام المنفعه تبدیل نماید.

وی اظهار داشت: همچنین این خیر نیک اندیش قصد دارد تا در این زمین منازلی به مساحت ۱۰۰مترمربع احداث نموده و آنها را به طور رایگان و به مدت دو سال در اختیار زوج های جوان قرار دهد.

وی گفت: هم اکنون ۵۳بقعه متبرک امامزادگان در شهرستان ورامین وجود دارد که هر کدام از این بقاع از ارزش معنوی و تاریخی مهمی در منطقه و کشور برخوردار می باشد و رسیدگی به امور این بقاع نیز از وظایف اداره اوقاف و امور خیریه می باشد.

قدیریان افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین توانسته با همکاری خیرین نیک اندیش نسبت به محوطه سازی امامزاده ابراهیم قرچک، تکمیل سردرب ورودی و هم سطح سازی آستان مقدس بی بی زیبده (س)، محوطه سازی امامزاده عبدالله داود آباد ، اجرای سقف شبستان امامزاده طاهر و مطهر (ع) و تکمیل رواق امامزاده حسین رضا(ع) اقدام نماید.

مردم ورامین همواره به ولایتمداری و تدین مشهور بوده و هستند

وی تصریح کرد: این رشد موقوفات ورامین نشان از میزان اعتقادات مردم این شهرستان دارد، مردم این منطقه بسیار اصیل و با ریشه هستند و همواره به ولایتمداری و تدین مشهور بوده و هستند.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین همچنین از ساخت ضریح مطلا آستان مقدس امامزاده سید حسین (ع) ، ساخت ضریح مطلا آستان امامزاده شاه حسین(ع) ، تعمیر و بهسازی آینه کاری حرم مطهر امامزاده علی(ع) ، اجرای سقف شبستان امامزاده محروم و مظلوم (ع) آبباریک ، تعمیر و مرمت حرم امامزاده ابراهیم (ع) و دو بی بی قلعه خواجه و محوطه سازی امامزاده عبدالله(ع) ورامین طی سالجاری توسط این اداره خبر داد.

وی افزود: علاوه بر فعالیت های عمرانی ، اداره اوقاف و امور خیریه ورامین در زمینه های فرهنگی نیز پیشگام بوده و با برگزاری جشن های و اعیاد مذهبی، اجرای برنامه های بصیرت عاشورایی ، همایش بزرگداشت امامزادگان شهرستان ، برگزاری مراسم مربوط به سوگواری شهادت ائمه اطهار و برگزاری سوگواری یاس نبی سعی در ارتقاء سطح فرهنگ دینی مردم داشته است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا بیان داشت: یکی از مصادیق بارز ماندگار کردن اموال، وقف در راه خداست و انسان ها به وسطه وقف می توانند پس از مرگ ارتباط خود را با دنیای فانی حفظ نموده و از اجر و ثواب آنچه برجای گذاشته بهره مند گردد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک بیان داشت: از ابتدای اسلام پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) جزو واقفان بزرگ بودند، بزرگان اسلام همواره هم گوینده بودند و هم عمل کننده و مردم همواره از موقوفات آنها بهره مند می شدند؛ امام راحل (ره)نیز از واقفان بزرگ بودند و امروز مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیز راه امام را ادامه دادند و در شهرستان ورامین نیز آیت الله سید مرتضی محمودی از واقفان بزرگ و متولیان منصوص بزرگ کشوری است که قریب به کل اموالش را در راه اعتلای اسلام و دین مبین اسلام و مکتب شیعه وقف کرد.

وی اضافه کرد: گاهی انسان مالی دارد و یک قسمتی از آن را برای امور خیریه وقف می کند، اما گاه کسی مالی ندارد اما قلم خوبی دارد، کتابی را به رشته تحریر در می آورد و منافع آن را وقف می کند، مانند آیت الله مرعشی نجفی که در زمان حال نیز حجت الاسلام قرائتی از این دست افراد هستند.