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۲۹ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۳۴

حجت الاسلام قدیریان:

رشد موقوفات ورامین نشان از میزان اعتقادات مردم این شهرستان دارد

رشد موقوفات ورامین نشان از میزان اعتقادات مردم این شهرستان دارد

ورامین – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا گفت: رشد موقوفات ورامین نشان از میزان اعتقادات مردم این شهرستان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامعلی قدیریان که پیش از خطبه های نماز جمعه ورامین سخن می گفت، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون، خیرین نیک اندیش ۱۶موقوفه در راه امور خیر وقف نموده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۶۰درصدی برخوردار بوده و تعداد موقوفه های سال گذشته ورامین نیز ۱۰مورد بوده است.

یکی از مهمترین و بزرگترین موقوفات کشور در شهرستان ورامین وقف شد

وی افزود: یکی از مهمترین و بزرگترین موقوفات کشور در سالجاری در شهرستان ورامین به ثبت رسید که طی آن بیش از چهارهزار و ۳۴۳متر مربع زمین وقف امور خیریه شده است.

حجت الاسلام قدیریان گفت: واقف این زمین که تأکید کرده نامی از وی برده نشود، قصد دارد با هزینه ای بالغ بر ۴۰میلیارد ریال، این زمین را به مسجد و حسینیه و اماکن عام المنفعه تبدیل نماید.

وی اظهار داشت: همچنین این خیر نیک اندیش قصد دارد تا در این زمین منازلی به مساحت ۱۰۰مترمربع احداث نموده و آنها را به طور رایگان و به مدت دو سال در اختیار زوج های جوان قرار دهد.

وی گفت: هم اکنون ۵۳بقعه متبرک امامزادگان در شهرستان ورامین وجود دارد که هر کدام از این بقاع از ارزش معنوی و تاریخی مهمی در منطقه و کشور برخوردار می باشد و رسیدگی به امور این بقاع نیز از وظایف اداره اوقاف و امور خیریه می باشد.

قدیریان افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین توانسته با همکاری خیرین نیک اندیش نسبت به محوطه سازی امامزاده ابراهیم قرچک، تکمیل سردرب ورودی و هم سطح سازی آستان مقدس بی بی زیبده (س)، محوطه سازی امامزاده عبدالله داود آباد ، اجرای سقف شبستان امامزاده طاهر و مطهر (ع) و تکمیل رواق امامزاده حسین رضا(ع) اقدام نماید.

مردم ورامین همواره به ولایتمداری و تدین مشهور بوده و هستند

وی تصریح کرد: این رشد موقوفات ورامین نشان از میزان اعتقادات مردم این شهرستان دارد، مردم این منطقه بسیار اصیل و با ریشه هستند و همواره به ولایتمداری و تدین مشهور بوده و هستند.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین همچنین از ساخت ضریح مطلا آستان مقدس امامزاده سید حسین (ع) ، ساخت ضریح مطلا آستان امامزاده شاه حسین(ع) ، تعمیر و بهسازی آینه کاری حرم مطهر امامزاده علی(ع) ، اجرای سقف شبستان امامزاده محروم و مظلوم (ع) آبباریک ، تعمیر و مرمت حرم امامزاده ابراهیم (ع) و دو بی بی قلعه خواجه و محوطه سازی امامزاده عبدالله(ع) ورامین طی سالجاری توسط این اداره خبر داد.

وی افزود: علاوه بر فعالیت های عمرانی ، اداره اوقاف و امور خیریه ورامین در زمینه های فرهنگی نیز پیشگام بوده و با برگزاری جشن های و اعیاد مذهبی، اجرای برنامه های بصیرت عاشورایی ، همایش بزرگداشت امامزادگان شهرستان ، برگزاری مراسم مربوط به سوگواری شهادت ائمه اطهار و برگزاری سوگواری یاس نبی سعی در ارتقاء سطح فرهنگ دینی مردم داشته است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا بیان داشت: یکی از مصادیق بارز ماندگار کردن اموال، وقف در راه خداست و انسان ها به وسطه وقف می توانند پس از مرگ ارتباط خود را با دنیای فانی حفظ نموده و از اجر و ثواب آنچه برجای گذاشته بهره مند گردد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک  بیان داشت: از ابتدای اسلام پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) جزو واقفان بزرگ بودند، بزرگان اسلام همواره هم گوینده بودند و هم عمل کننده و مردم همواره از موقوفات آنها بهره مند می شدند؛ امام راحل (ره)نیز از واقفان بزرگ بودند و امروز مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیز راه امام را ادامه دادند و در شهرستان ورامین نیز آیت الله سید مرتضی محمودی از واقفان بزرگ و متولیان منصوص بزرگ کشوری است که قریب به کل اموالش را در راه اعتلای اسلام و دین مبین اسلام و مکتب شیعه وقف کرد.

وی اضافه کرد: گاهی انسان مالی دارد و یک قسمتی از آن را برای امور خیریه وقف می کند، اما گاه کسی مالی ندارد اما قلم خوبی دارد، کتابی را به رشته تحریر در می آورد و منافع آن را وقف می کند، مانند آیت الله مرعشی نجفی  که در زمان حال نیز حجت الاسلام قرائتی از این دست افراد هستند.

کد مطلب 1793956

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