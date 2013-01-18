افتتاح شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران در خیرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصطفی پور که به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته خیرآباد سخن می گفت، با اعلام این خبر گفت: در نظر داریم جنب مصلی نماز جمعه خیرآباد بانک قرض الحسنه مهر را برای ارائه خدمات به مردم منطقه افتتاح نماییم.

وی افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان اولین بانک برای ارائه تسهیلات بانکی به صورت قرض الحسنه در سال 85 آغاز به کار کرد تا برای به وجود آوردن شرایط لازم جهت استفاده افراد نیازمند راه برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعی مهیا شود.

سرپرست صندوق مهر امام رضا (ع) ادامه داد: براین اساس اقشار بی بضاعت و کم درآمد میتوانند با بهره مندی از این منابع و تسهیلات برای رشد و درآمد زایی از خدمات بانک بهره مند شوند.

مصطفی پور بیان داشت: فلسفه شکل گیری بانک مهر ایران به منظور در برگیری منابع مالی تجار، بازرگانان و سرمایه دارانی بود که می خواستند مبالغ خود را در جایی امن نگهداری کنند و همین امر باعث شد تا هدفی همچون وام قرض الحسنه در دستور کار قرار گیرد.

این مسئول افزود: می توان ارائه تسهیلات از سوی این بانک را به عنوان فعالیت عبادی در نظر گرفت؛ چراکه صدقات، انفاق، خیرات و قرض الحسنه به عنوان فعالیتهای عبادی و مالی تلقی می شود.

وی افزود: ائمه(ع) ثواب قرض الحسنه را 18 برابر صدقه و انفاق دانسته اند و تأکید بسیاری در این خصوص شده است.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گقت: ‌فردی که صدقه دریافت می کند مکلف به بازپس دادن آن نیست ولی قرض الحسنه باعث می شود تا فردی که از جایی اقدام به دریافت پول می نماید برای عودت آن پول را برای ایجاد کار و فراهم کردن شرایط اقتصادی بکار گیرد و این عمل منجر به کارآفرینی و بسیاری موارد دیگر در جامعه خواهد شد.