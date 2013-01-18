وحدت و همدلی مسئولان موجب ناکامی دشمن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی صفایی در خطبه های نماز جمعه این هفته بخش گلستان که در محل مصلای این شهر برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن (ع) وتبریک به مناسبت آغاز دوران امامت حضرت مهدی(عج) اظهار داشت: شایسته است که ما مسلمانان در سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)همسو با دیگر اقشار جامعه بر سردر منازل و اماکن خود بیرق عزا برافرازند و زمانی را برای عزاداری در مساجد به این امام بزرگوار اختصاص دهیم.



خطیب جمعه بخش مرکزی شهرستان همچنین با اشاره به سالروز میلاد حضرت محمد(ص) و آغاز هفته وحدت افزود: هفته وحدت فرصتی مغتنمی است تا به کوری چشم دشمنان اختلاف سلیقه های جزئی کنار گذاشته شود و به تحکیم و پبشرفت ایران اسلامی اتحاد و همدلی خود بیندیشیم.

ایران اسلامی قله های رشد و پیشرفت را فتح می کند



وی ادامه داد: امروز ایران اسلامی به رغم دشمنی غرب با کشورمان مسیر رشد و پیشرفت را همچنان با سرعت طی می کند و نباید با کوچکترین نقطع ضعف دشمن بخواهد ورود پیدا کند.



امام جمعه بخش گلستان بر لزوم وحدت و همدلی بین مسئولان سه قوه تاکید و اضافه کرد: از آنجائیکه اصلی ترین مولفه در پیروزی انقلاب اسلامی مردم بود که نقش مهمی در شکل گیری انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل ایفا کردند، ما نیز باید برای این ملت ولایت مدار و انقلابی هرچه در توان داریم خدمت کنیم.

مردم به رغم وجود معضلات اقتصادی همچنان پای ارزشهای انقلاب ایستاده اند

صفایی گفت: مردم قدرشناس ما با وجود برخی معضلات اقتصادی در مناسبت های ملی و شهرستانی با حضور حداکثری خود ثابت می کنند که در مسیر ارزشهای ایران اسلامی در مقابل یاوه گویان عقب نشینی نخواهند کرد.



وی با اشاره به منویات حکیمانه مقام معظم رهبری در مقاطع گوناگون تصریح کرد: از آغاز شکل گیری انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل تمامی دشمنان برای اقدامات پلید خود در کشورمان بسیج شدند ولی از همان ابتدا این دسیسه های با رهنمود های ارزشمند امام راحل و مقام معظم رهبری بویزه در فتنه 88 خنثی شد.

مسئولان اتحاد و برادری خود را حفظ کنند



امام جمعه بخش گلستان در پایان به برخی مسائل جاری شهرستان پرداخت و از مسولین خواست ضمن حفظ اتحاد و برادری خود در مسیر خدمت به شهر و شهروندان لحظه ای غفلت نکنند.



شایان ذکر است که قبل از برپایی نماز عبادی و سیاسی روز جمعه از سوی شهرداری گلستان مجلس بزرگداشتی به مناسبت ارتحال جانسوز آیت الله تهرانی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان بهارستان برگزار شد.