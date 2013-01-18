بی ‏بصیرتی به اهداف والای نظام اسلامی ضربه می ‏زند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی استیری در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان فیروزکوه با اشاره به در پیش بودن 17 ربیع الاول سالروز میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام(ص) و آغاز هفته وحدت از 12 ربیع الاول افزود: در تاریخ پرفراز و نشیب اسلام هر کجا مسلمانان وحدت و بصیرت داشتند، اسلام به پیروزی رسید و امروز با توجه به هجمه های سنگین دشمنان به مسئله وحدت و بصیرت بیش از پیش نیازمند هستیم و تمام مردم و مسئولان به خصوص مسئولان قوای سه گانه باید به مقوله وحدت اهتمام داشته باشند.

وی بیان داشت: امروز که بیداری اسلامی در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان اسلام اتفاق افتاده و استکبار جهانی را به وحشت انداخته است، باید در تقویت وحدت و بصیرت خویش بکوشیم زیرا هر گونه اختلاف و بی بصیرتی به مصلحت نظام، جامعه و ملت نیست و نخواهد بود.

امام جمعه فیروزکوه با بیان اینکه ملت بزرگ ایران همواره در طول سالیان گذشته و به خصوص پس از پیروزی نظام شکوهمند اسلامی اتحاد و یکپارچگی خود را حفظ کرده است، گفت: مردم و مسئولان باید بدانند که امروز هرگونه اختلاف، ایجاد تنش و بی ‏بصیرتی تنها به اهداف والای نظام اسلامی ضربه می ‏زند و اثر دیگری ندارد.

جلو هر عملی که به اتحاد ملت ایران ضربه بزند باید گرفته شود

وی افزود: هر عمل یا سخنی که در برهه کنونی با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است به اتحاد ملت ایران و پشتیبانی از حکومت اسلامی ضربه بزند به مصلحت نظام، جامعه و ملت نیست و باید جلوی آن گرفته شود.

حجت الاسلام استیری درباره حضور روز چهارشنبه رئیس جمهوری اسلامی در مجلس عنوان کرد: مرحله نخست هدفمندی در دو سال گذشته به خوبی اجرا شد و همگان به خصوص دشمنان بدانند که مسئولان در اجرای این طرح مهم اختلافی ندارند.

وی اضافه کرد: بحث این روزهای دولت و مجلس، بر سر اجرای فاز دوم این طرح است که باید کارشناسانه و با مدنظر قرار دادن مسئله معاش مردم همراه باشد، همان گونه که قانون هدفمندی در مرحله نخست با اتحاد و همدلی مسئولان و همراهی عموم مردم به خوبی اجرا شد، مرحله دوم آن نیز عملیاتی و توطئه های دشمنان نقش بر آب شود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: همه مدیران اجرایی، شخصیتهای نظام اسلامی و مسئولان باید توجه داشته باشند که با عمل، رفتار، کردار و سخنان خود خدای نکرده به گونه‏ ای شرایط را فراهم نیاورند که دشمن بتواند از موقعیت ایجاد شده سوء استفاده کند و مسئولان باید درباره مسائل اساسی که ایران اسلامی در زمان حاضر با آن مواجه است، بسیار سنجیده و سخته سخن بگویند و با حرفهایشان آب به آسیاب دشمن نریزند.

بیداری اسلامی وحشت را به تن استکبار جهانی انداخته است

وی همچنین با اشاره به اثرات ارزشمندی که انقلاب اسلامی در جهان اسلام و معادلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... دنیای امروزی داشته است، تصریح کرد: شکی نیست که در برهه کنونی، بیداری اسلامی وحشت را به تن استکبار جهانی انداخته است.

امام جمعه فیروزکوه ادامه داد: امروز به مدد نفس مسیحایی حضرت امام خمینی(ره) و با درایت و تدبیر مقام معظم رهبری، بیداری اسلامی در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان اسلام به راه افتاده است و روز به روز نیز مستحکم ‏تر می ‏شود.

وی عنوان داشت: در شرایط کنونی اگر بگوییم که استکبار جهانی به خوبی به علت هویدا شدن اثرات بیداری اسلامی به وحشت افتاده است، سخن گزافی نگفته‏ ایم.

تفاوت قیمت برخی اقلام سبد کالایی خانوارها

حجت الاسلام استیری یادآور شد: مردم تماسهای مکرر با دفتر امام جمعه مبنی بر تفاوت قیمت برخی اقلام سبد کالایی خانوارها گرفته بودند که هفته اخیر بازدید از بازار این شهر و انبار دپو اداره صنعت، معدن و تجارت فیروزکوه انجام شد چون مقوله تنظیم بازار و تأمین مایحتاج مصرفی آحاد جامعه در شرایط کنونی و مواجهه با انواع تحریمها و فشارهای اقتصادی دشمنان از ضروریات است.

وی اضافه کرد: گزارشهای مردمی مبنی بر ناهماهنگی و تفاوت قیمت برخی اقلام کالایی همسان، علت اصلی این سرکشی بود که با قول مساعد رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مقرر شد تا اقدامات و کنترلهای لازم در این زمینه اجرایی شود.

حجت الاسلام استیری گفت: در آستانه انتخابات پیش رو، اگر خدای ناکرده غفلتی در این زمینه صورت پذیرد نارضایتی عمومی و سوءاستفاده و سیاه نمایی معاندان را به همراه خواهد داشت.