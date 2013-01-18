معیشت مردم در فاز دوم هدفمندی یارانه ها لحاظ شود

حجت الاسلام سیدحسین حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته بخش جوادآباد با توصیه به تقوا افزود: حضرت علی(ع) می فرماید که ای بندگان خدا شما را به ترس از خدا سفارش می کنم و شما را از منافقان می ترسانم.

وی تصریح کرد: این بیان حضرت بدان معناست که اهل تقوا در مقابل اهل نفاق هستند و متقیان از صفات منافقان بری هستند، چون که پیامبر(ص) می فرماید "نفاق ابتدا به صورت نقطه ای سیاه بر دل ظاهر می شود و هر چه نفاق بیشتر شود آن نقطه بزرگتر می شود و چون نفاق به مرحله کمال رسید دل به کلی سیاه می شود.

امام جمعه جوادآباد ادامه داد: پس اگر دل سیاه بشود، ایمان را تباه می کند و آلوده به شرک می شود و همزاد کفر قرار می گیرد، لذا باید از این رذیله که یک بیماری اخلاقی است به فرموده حضرت علی(ع) که نفاق ننگ اخلاق است و همواره بشریت آسیبهای زیادی از این طریق متحمل شده و مرض مهلکی است که قربانیان زیادی گرفته و می گیرد، دوری کنیم یعنی باید نفاق را بشناسیم و هم از آن رذیله نفاق خودمان بری باشیم و هم قربانی منافقان نشویم و در فتنه آنها گرفتار نشویم.

وی یادآور شد: حضرت علی(ع) در قالب جملاتی کوتاه به معرفی و تشریح اوصاف منافقان پرداخته و زوایای مختلف وجودی آنها را به تصویر می کشد که در واقع آیات نفاق که در قرآن آمده را شرح می دهد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اوصاف اوصاف منافقین در خطبه 194 نهج البلاغه گفت:اولین صفتی که مولای متقیان علی(ع) برای اهل نفاق می شمارد این است که آنها هم خود گمراه هستند و هم دیگران را به وادی گمراهی می کشانند، منافقان که در دلهایشان مرض و بیماری دارند در اصل به خداوند و غیب ایمان نیاورده اند، بلکه به سبب شرایط روز برای نفوذ در صف مؤمنان و ایجاد تفرقه در بین آنها خود را با ظاهری آراسته به ایمان معرفی می کنند در حالی که غرق در گناه هستند و درصدد غرق دیگران هستند مانند کبریتی که هم خود می سود و هم اطرافش در معرض آتش سوزی و نابودی هستند.

افرادی که خود را با سلاح علم و تقوا بیمه نکرده باشند گمراه خواهند شد

وی اضافه کرد: افرادی که ساده لوح هستند و خود را با سلاح علم و تقوا بیمه نکرده باشند گمراه خواهند شد.

امام جمعه جوادآباد عنوان داشت: ویژگی دوم آنها خطاکاری و به خطا اندازی است "والزالون المزلون" یعنی منافقان اشتباه و خطای فراوان دارند، چون از نور علم و ایمان بی بهره هستند و از طرفی دیگران را هم به خطا و اشتباه می اندازند.

وی افزود: نشانه سوم منافقین این است که به رنگهای گوناگون در می آیند و فتنه های گوناگون بپا می کنند "یتلون الوانا و یفتنون افتنانا" یعنی منافقان به هر گروهی برسند خودشان را شبیه آن گروه می کنند و ظاهر و باطن اینها هماهنگ نیست و اینگونه عمل کردن در اسلام مذموم است، چون هیچ غیرتی از خود نشان نمی دهند، حتی این همرنگی را زرنگی می دانند و منافقان شخصیت کامل و مستحکمی ندارند و در هر مسیری قرار می گیرند همرنگ جماعت می شوند، اما مؤمنین اعتقاداتی دارند که اگر مورد اهانت یا بی توجهی قرار بگیرد از خود عکس العمل نشان داده و نسبت به اعتقاداتش غیرت دارد و حاضر نیست توهین و اهانت را تحمل کند.

حجت الاسلام حسینی با بیان مثالی برای روشن شدن "تلون" تصریح کرد:یک روز امام باقر(ع) که با امام صادق(ع) و یکی از مؤمنان به درب منزل رسید، امام(ع) به او تعارف نکرد و خداحافظی کرد، امام صادق(ع) علت را پرسید و امام باقر(ع) فرمود: من آمادگی مهمانداری را نداشتم و قلباً میل نداشتم او به منزل من بیاید، لذا او را دعوت نکردم.

اگر تأدب به آداب اسلامی داشته باشیم، هیچگاه به سختی و رنجش نخواهیم افتاد

وی ادامه داد: این جریان نشان می دهد که اگر تأدب به آداب اسلامی داشته باشیم، هیچگاه به سختی و رنجش نخواهیم افتاد و در تنگنای "تلون" و رودربایستی گرفتار نخواهیم شد.

امام جمعه جوادآباد یادآور شد: نمونه دیگر قوم بنی اسرائیل بودند که دچار "تلون" بودند و در حضور پیامبرشان نیز این صفت را کنار نگذاشتند و هر شرایطی که پیش می آمد سعی در تغییر چهره داشتند، مثلاً وقتی با سرمایه داران برخورد داشتند، هوس می کردند که آنها هم در آن گروه قرار بگیرند و یا در کنار بت پرستان آنها نیز به پرستش بتها بپردازند، چنانکه با اندکی تحریک سامری به پرستش گوساله پرداختند.

وی اضافه کرد: پس منافقان با "تلون" تلاش می کنند تا دیگران را در فتنه و بلا گرفتار کنند و یکی از آنها شایعه پراکنی است که معاویه این کار را انجام داد که بزغاله هایی را شبانه به عنوان کمک به خانواده های پرجمعیت می داد و پس از مدتی که کودکان با آنها انس می گرفتند شبانه می آمدند و بزغاله ها را می گرفتند و می گفتند علی(ع) آنها را ربوده است و از همان کودکی تخم نفاق و کینه و دشمنی علی(ع) را در دلهای آن کودکان می کاشتند، پس منافقین از هر راهی ولو غیرشرعی برای گسترش فساد و بدبینی و فتنه وارد می شوند و منافقین برای فریب حتی به دروغ به مقدسات مسلمانان سوگند می خوردند و نمونه بارز آن سوگندهای دروغ، سوگند شیطان به مصلحت طلبی او برای آدم و همسرش بود که نهایتاً به هبوط آدم(ع) انجامید و پس با علم و تقوا خود را در مقابل "تلون" و فتنه منافقان بیمه کنیم.

اخلاق، دین و اعتقادات منافقان بی پایه و اساس است

حجت الاسلام حسینی بیان کرد: منافقان از هر وسیله پیدا و پنهان برای ضربه زدن استفاده می کنند و در هر کمین گاهی به کمین شما می نشینند؛ منافقین برای شکستن ستون خیمه مؤمنان و تخریب پایه های یک معتمد و بزرگ اهل ایمان از هر قدرتی و از هر مکر و حیله ای استفاده می کنند و آنها به هر عماد و ستونی تکیه می کنند و مهم نیست این عماد شرعی باشد یا غیر شرعی، قانونی باشد یا غیر قانونی فقط آن سود و هدف شیطانی خود را می بینند که به آن برسند، لذا اخلاق، دین و اعتقادات آنها بی پایه و اساس است، همچنان که قرآن می فرماید "مانند کسانی که به جز خداوند یار و یاوری برای خود برگزیده اند همانند عنکبوت است که برای خود خانه ای ساخته است و اگر بدانند سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است".

تقوا یعنی اینکه انسان نفس خود را محاسبه و مدیریت کند

وی در خطبه دوم با توصیه به تقوی گفت: امام عسکری(ع) می فرماید "زرنگترین زرنگها کسی است که به حساب نفس خویش بپردازد و برای پس از مرگ تلاش و کوشش کند"پس تقوا یعنی اینکه انسان نفس خود را محاسبه و مدیریت کند و آخرت خودش را آباد کند و خودش را با مدیریت نفس در آخرت عزتمند کند و گفته شد و در حدیث است که طایفه ای از اهل معصیت در جهنم معذب هستند و اسم پیامبر(ص) را فراموش می کنند تا بعد از آنکه مدت عذاب سرآید و از گناه پاک شوند و اسم مبارک پیامبر(ص) یادشان بیاید به آنها القا شود پس فریاد "وامحمدا" بلند شود و مورد رحمت قرار گیرند، پس هرچقدر گناهان زیاد باشد هم مدت زمان فراموشی نام پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و خداوند و هم مدت حضور در جهنم زیاد می شود، پس باید با محاسبه نفس خویش اجازه ندهیم گناهی در وجودمان باقی بماند و در نهایت درب جهنم را به سوی خود ببندیم.

حجت الاسلام حسینی با شاره به شهادت امام حسن عسگری(ع) و سالروز آغاز امامت حضرت مهدی موعود (عج)و تلاشهای هفتگانه امام عسگری(ع) عنوان داشت: امام(ع) در راستای این اصول تا سر حد شهادت ایستادگی کردند و تحت شدیدترین شکنجه ها و خفقانها در زندانها، خانه و بیرون خانه رسالت خود را به جهانیان ابلاغ فرمودند و سرانجام با نیرنگ معتمد عباسی مسموم شده و به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به تلاشهای هفتگانه امام عسگری (ع) گفت:تشکیل حوزه علمیه و انقلاب فرهنگی،ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان توسط پیک و نامه و تعیین نمایندگان،تلاشهای سری و محرمانه سیاسی، پشتیبانی مالی شیعیان برای حفظ کیان تشیع، تقویت و توجیه رجال و عناصر مهم شیعه و روحیه دادن به آنها و سفارش آنها به مقاومت و استقامت در برابر ستمگران،استفاده گسترده از آگاهیهای غیبی و قدرتهای ملکوتی و معنوی وآماده سازی شیعیان برای دوران غیبت از جمله این تلاشها بوده است.

تلاش کنیم جزو زمینه سازان ظهور حضرت ولی عصر(عج) باشیم

امام جمعه جوادآباد با اشاره به آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) تصریح کرد: تلاش کنیم تا جزو زمینه سازان ظهور و جزو یاران واقعی آن حضرت بشویم که امام سجاد(ع) درباره یاران آن حضرت فرمود: هرگاه قائم ما قیام کند، خداوند متعال پیروان را از آفات حفظ می کند و دلهای آنها را همچون پاره آهن محکم سازد و نیروی هر مردی از آنها را به اندازه نیروی چهل مرد کند، آنها حاکمان و سران مردم روی زمین خواهند بود".

وی با اشاره به آغاز هفته وحدت به مناسبت میلاد مسعود حضرت رسول اکرم(ص) گفت:مشکل عمده مسلمانان دوری از اسلام و قرآن است که خداوند می فرماید "وَ اعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا" یعنی "اگر مسلمانان به همین یک امر و نهی خداوند عمل می کردند تمام مشکلات اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آنها رفع می شد و هیچ قدرتی نمی توانست با آنها مقابله کند".

ریشه اختلافات شیعه و سنی توسط خلفای اموی و عباسی ایجاد شد

حجت الاسلام حسینی افزود: باید بدانید که ریشه این اختلافات شیعه و سنی از صدر اسلام توسط خلفای اموی و عباسی ایجاد شد و از حدود بیش از 300 سال است که توسط نقشه های شیطانی استعمارگران در ایران و شرق اجرا شد و حتی اهل بیت(ع) مخالف این اختلافات بودند و با حضور در نماز آنها و تشییع جنازه آنها تلاش می کردند که بین مذاهب وحدت ایجاد کنند، پس شیعه، سنی و دیگر مذاهب باید تلاش کنیم تا وحدت بین مسلمانان ایجاد شودو به مقدسات فرق اسلامی اهانت نکنیم که به فرموده مقام معظم رهبری "اهانت به مقدسات فرق اسلامی موجب اختلاف دنیای اسلام و کمک به دشمن محسوب می شود و حرام است".

وی عنوان داشت: همه باید توجه داشته باشیم که اهل بیت پیغمبر(ص) مال همه دنیای اسلام هستند نه شیعه، یعنی همه حضرت زهرا(س)، امام حسن(ع) و امام حسین (ع) را قبول دارند و باید تلاش کرد، دیگران که اطلاع ندارند با روایات و آیات قرآن و گقتگوی سالم آنها را آگاه کنیم و نباید با دشنام، فحاشی و اهانت به مقدسات همدیگر که عبور از خط قرمز است، باعث تحریک علیه همدیگر و به هدف رساندن دشمن می شود،حرکت کنیم، بلکه با متانت راه خودمان را ادامه می دهیم و مسلمانان "الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایظ امیرالمؤمنین(ع)" را رها نمی کنیم که نعمت بزرگ خداوند است و با دیگران هم دعوا نداریم.

اهل سنت مراقب نقشه دشمن و وهابیت باشند

امام جمعه جوادآباد ادامه داد: این وظیفه جامعه تشیع است و اهل سنت هم مراقب نقشه دشمن و وهابیت باشند که به کمتر از برادر کشی راضی نمی شوند، پس بدانید اختلاف و اهانت به مقدسات به نفع آمریکاست و وهابیت به صحنه آمده و اهل سنت و شیعیان را به جان هم می اندازد و همینجا به اهل سنت و شیعیان هشدار می دهم.

وی در خصوص انتخابات آینده و تلاشهای فتنه گران غرب گرا و غربیها گفت: یکی از تلاشهای دشمن این است که انتخابات بدون حضور پرشور و همگانی مردم برگزار شود و این هدف را با تکرار بحث "انتخابات آزاد" دنبال می کنند و باید هوشیار باشید که این کلمات از زبان فتنه گران و ته مانده ها رژیم شاه صاد آن هم با میزبانی انگلیس می شود.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: وقتی این بحث "انتخابات آزاد" در داخل کشور مطرح می شود، غربیها و آمریکا خوشحال می شوند پس باید همه بدانند که اولاً تمام انتخابات که در کشور برگزار شده همه آزاد بوده و آزد هم برگزار خواهد شد و این تلاش دشمن هست که حضور مردم را با تغییر ذهنت مردم کم رنگ کند که خواهیم دید مردم بصیر ایران با حضور پرشور خود سیلی محکمی به صورت آنها خواهد زد.

فعالان سیاسی با دشمن مرز بندی کنند

وی اضافه کرد: دوماً اینکه فعالان سیاسی با دشمن مرز بندی کنند و نگذارند مرزهای میان خود و دشمن کم رنگ شود و دشمن نفوذ پیدا کند و از طریق شما به نظام بخواهد ضربه بزند که مردم و رهبر معظم انقلاب شما را نخواهند بخشید.

امام جمعه جوادآباد بیان داشت: سوماً تا انتخابات باید ثبات سیاسی کشور حفظ شود و مردم و مقام معظم رهبری این را از مسئولان نظام مطالبه می کنند، والا اگر کسی یا کسانی از تحریک احساسات مردم استفاده کنند و ایجاد اختلاف کنند به کشور خیانت کرده اند و در آخر اینکه کسانی که در فتنه سکوت کردند یا حمایت از فتنه کردند به صحنه آمده اند و دم از مشکلات مردم می زنند، بدانند که مردم به شما هشدار می دهند همه نسبت به انقلاب و خون شهدا و دین غیرت داشته باشید.

وی افزود: دولت و مجلس با همدلی در اجرای تدریجی فاز دوم هدفمندی یارانه ها سطح معیشت مردم را در نظر بگیرند؛ دولت و مجلس در این زمینه باید به دور از اختلافات و با همدلی به این موضوع بپردازند و تصمیم درست بگیرند و اینکه همه اصل هدفمندی یارانه ها را قبول دارند و کسی تردید ندارد.

هر اقدامی از سوی دولت بایستی مسیرهای قانونی را طی کند

حجت الاسلام حسینی یادآور شد: اما چند مطلب را اشاره می کنم که باید دولت و مردم به آن توجه داشته باشند، اول اینکه هر اقدامی در این زمینه از سوی دولت بایستی مسیرهای قانونی را طی کند و مصوبه مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: دوم اینکه محل تأمین پرداخت یارانه ها باید مشخص و شفاف و از محل آزاد سازی نرخ کالاها و خدمات عمومی متناسب با توان و تحمل مردم صورت گیرد و مردم حاضر نیستند در ازای مبلغی که به آنها پرداخت می شود، چند برابر افزایش تورم و نرخ کالاها را شاهد باشند، مثلاً 200 هزار تومان به مردم بدهند و 400 هزار تومان از جیب دیگرشان خارج شود.

مسئولان وعده توخالی به مردم ندهند

امام جمعه جوادآباد تصریح کرد: سوم اینکه مسئولان مادامی که تصمیمی در سطح کلان و یا طی مراحل قانونی اتخاذ نشده وعده توخالی به مردم ندهند و چهارم اینکه آن مبلغ یارانه ای که دولت وعده می دهد، اگر بخواهد از محل افزایش نرخ ارز تأمین شود، باید شاهد افزایش نرخ ارز به چند برابر باشیم که اصلا به نفع مردم و اقتصاد کشور نیست.

وی عنوان داشت: پنجم اینکه آزادسازی کامل و یکباره نرخ کالاها و خدمات عمومی همان سیاستهای تعدیل اقتصادی غربی بوده که قبلاً امتحان شده است و ششم اینکه هنوز لایحه بودجه 92 به مجلس ارائه نشده که تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه ها را مشخص می کنند که امیدواریم سریعاً اقدام شود.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به دانشجویان خارج از کشور گفت:امیدوارم آن دانشجویان در کشور ایران نقش آفرینی کنند و هم مسئولان در این زمینه تلاش کنند و از آن سرمایه ها برای کشور استفاده شود.