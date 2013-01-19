درد مضاعف معلولان ازعدم مناسب سازی فضای شهری گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از۶۰۰میلیون نفر از ساکنان جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند.

براساس آمارهای بین المللی بیش از 12 درصد از جمعیت ایران را معلولان تشکیل می دهند و این درحالی طبق گفته مسئولان کهگیلویه و بویراحمد، این استان بالاترین نرخ معلولیت در کشور را دارد.

از آنجا که معلول به کسی گفته می‌شود که بر اثر نقص جسمی یا ذهنی، به‌ صورت مستمر دچار اختلال قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی باشد، ایجاد شرایط ویژه برای رفاه حال آنان در محیط زندگی ضروری است.

این ضرورت بود که باعث تدوین قانون حمایت از معلولان شد و ایران جزء کشورهای دارای قانون مدون حقوق معلولان است اما با این حال برخی از این قوانین هنوز روی کاغذ مانده و به صورت کامل و رضایتبخش به خصوص در استانهای کوچکتر اجرا نمی شوند که باید به طور جدی مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

مناسب سازی محیط شهری، اختصاص سه درصد از مجوزهای استخدامی از قبیل رسمی و پیمانی و کارگری به معلولان، استفاده از امکانات ورزشی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی به صورت نیم بها، پرداختن به موضوع معلولان و توانمندیهای آنها در رسانه ملی، اختصاص 10درصد مسکن استیجاری ارزان قیمت به معلولان و ... از جمله مواردی است که در قانون جامع حمایت از معلولان پیش بینی شده است.

عدم مناسب سازی محیط شهری گچساران برای معلولان

براساس ماده دو قانون جامع حمایت از معلولان، تمام وزاتخانه ها، سازمانها و موسسات وشرکتهای دولتی و نهادهای عمومی وانقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها واماکن عمومی ومعابر و وسائل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهرمندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

با این حال افراد معلول در شهرستان گچساران با مشکلات بسیار زیادی از قبیل ایاب و ذهاب و عدم مناسب‌سازی فضای شهری و برخی محیط‌های اداری و به روز نبودن تجهیزات توانبخشی مواجه هستند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان گچساران گفت: یکی از مشکلات معلولان در گچساران نبود پل عابر پیاده در خیابان های اصلی و پر رفت و آمد این شهر است.

مهران کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اکثر مواقع عبور از این خیابان ها نه تنها برای معلولان بلکه برای افراد معمولی هم خطر آفرین است.

وی بیان داشت: وجود موانع و بار ترافیکی حاصل از احداث زیر گذر گچساران و نبود شرایط مناسب محیطی در ادارات و مدارس و حتی بیمارستانها برای استفاده راحت معلولان، شرایط زندگی اجتماعی این افراد را دچار مشکل کرده است.

کشاورز یکی دیگر ازمشکلات معلولان ویلچرنشین در شهرستان گچساران را نبود وسائل نقلیه عمومی متناسب برای جابجایی ویلچر معلولان عنوان کرد و افزود ضرورت وجود اینگونه امکانات جزء نیازهای ضروری این قشر است.

وی بیان داشت: نبود سالن های ورزشی مناسب و مشکل مسکن معلولان از دیگر دغدغه های افراد معلول در گچساران است.

وی با بیان اینکه تسهیلات مسکن مهر هم نتوانسته مشکل برخی از افراد معلول را برطرف سازد، اظهار داشت: اقساط تسهیلات مسکن مهر برای افراد معلولی که شغلی مناسبی و توان پرداخت اقساط تسهیلات را ندارند نیز به معضل بزرگی تبدیل شده است.

مشکل سه درصد اشتغال معلولان در نهادهای دولتی پیگیری می شود

فرماندار گچساران گفت: بررسی و شناخت فرهنگی و آگاهی از مشکلات معلولان جز نیازهای امروز جامعه است.

محمد شفیعی با بیان اینکه موضوع سهم سه درصد اشتغال معلولان در ادارات دولتی در صورت نیاز دستگاه های اجرایی قابل پیگیری است، افزود: موضوع اشتغال معلولان را با گرفتن وکیلی مجرب پیگیری خواهیم کرد.

شفیعی عدم توانایی معلولان را در پرداخت اقساط مسکن مهر را از عمده مشکلات معلولان دانست وبیان کرد: با حمایت بنیاد مسکن باید مشکل مسکن معلولان برطرف شود.

وی معلولیت را یک یادگاری از طرف خداوند عنوان کرد و افزود: تکریم و احترام مراجعه کنندگان معلول به ادارات می بایستی در راس امور مسئولان ادارت شهرستان گچساران قرار بگیرد.

معلولین شهرستان نفت خیز گچساران به رغم همه این کمبودها، امیدوارانه برای حل مشکلات خود تلاش می کنند و موانع روح بلند آنها را اسیر خود نمی کند.

با این حال این از وظیفه سنگین مسئولان در فراهم سازی زمینه رفاه آنان نمی کاهد. چرا که تلاش در این راه، باعث حضور و فعالیت بیشتر این افراد در عرصه‌های مختلف جامعه، مشارکت آنها در تصمیم گیری‌ها و جلوگیری از یاس و سرخوردگی ها می شود.