اداره مدارس بدون کمک مردم امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی سالمی ظهر امروز در خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان شهریار با تاکید بر رعایت تقوای الهی از سوی مردم و مسئولان اظهار داشت: سیاستهای کنونی و کلان آموزش و پرورش هم اکنون از سوی شوراهای آموزش و پرورش در شهرستانها در حال انجام و پیگیری است.

وی با اشاره به بازدید اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان شهریار با وزیر آموزش و پرورش افزود: این بازدید دستاوردهای مطلوبی را به همراه داشت.

آموزش و پرورش دستگاه پرحجم و پرکاری است

این مسئول عنوان کرد: یکی از خدمات خوبی که در جمهوری اسلامی بنا گذاشته شده است، تشکیل شوراهای آموزش و پرورش است.

سالمی ادامه داد: در واقع آموزش و پرورش یک دستگاه پرحجم و پرکار و دارای جوانانی توانمند است که باید از این نهاد حمایتهای اساسی صورت گیرد.

اداره مدارس بدون کمک خیرین مدرسه ساز امکان پذیر نیست

امام جمعه شهرستان شهریار یادآور شد: در حال حاضر در شهرستان شهریار 120 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی وجود دارد که باید تمامی نیازهای این قشر شناسایی و بررسی شود.

وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب گفت: در حال حاضر اداره نهاد آموزش و پرورش و مدارس بدون کمک و مساعدت مردم امکاپذیر نیست که در این زمینه باید خیران مدرسه ساز به کمک این نهاد بیایند.