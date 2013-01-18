انگلیس در کنار دولت الجزایر خواهد بود/جان 30 انگلیسی در خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید کامرون" در این سخنان که بطور زنده از شبکه های تلویزیونی در حال پخش شدن است گفت : هنوز تعدادی از گروگان های انگلیسی در دست شبه نظامیان قرار دارند که روز چهارشنبه به یک پالایشگاه در الجزایر حمله کردند.

به گفته نخست وزیر انگلیس، هم اکنون در حدود 30 تبعه انگلیسی در الجزایر در خطر قرار دارند.

وی در ادامه به همکاری انگلیس با همیپمانانش برای پایان دادن به این بحران گروگانگیری تاکید کرد .

کامرون که در مجلس عوام انگلیس در حال صحبت کردن است همچنین تاکید کرد که از تمامی تحریم های موجود برای تحت فشار قرار دادن تروریست ها استفاده خواهد کرد.

نخست وزیر انگلیس در ادامه تاکید کرد که ارتش الجزایر همچنان در حال فشار آوردن بر شبه نظامیان برای آزاد کردن گروگان ها هستند و انگلیس در این راه در کنار دولت الجزایر خواهد بود.