پرداخت 19 هزار میلیارد ریال برای ساخت مسکن مهر در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی شفیعی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اهواز اظهار کرد: هم اکنون بانک مسکن با بیش از یک هزار و 200 شعبه در سراسر کشور و 70 شعبه با 540 نفر نیرو در استان خوزستان فعالیت می کند و بخش عظیمی از اعتبارات مسکن مهر کشور با تلاش کارکنان بانک در استان جذب ساخت و ساز این طرح بزرگ در استان شده است.

وی افزود: در شهرهای زیر 25 هزار نفر در استان تاکنون برای احداث 14 هزار واحد مسکن مهر، سه هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و در شهرهای بالای 25 هزار نفر نیز برای احداث 132 هزار واحد مسکونی بالغ بر16 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که این امر نشان از تلاش شبانه روزی کارکنان بانک مسکن برای خانه کردن مردم این استان است.



شفیعی عنوان کرد: بانک مسکن در راستای تحقق اهداف در بخش قرض الحسنه و کمک به افراد نیازمند، بیش از 27 هزار فلره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ودیعه مسکن، تعمیرات مسکن و مشاغل خانگی پرداخت کرده است. همچنین پرداخت 11 هزار فقره تسهیلات مشارکت مدنی که یکی از عقود کاملا اسلامی در نظام بانکداری کشور به شمار می رود به متقاضیان پرداخت شده است. همچنین پرداخت دو هزار و 900 میلیارد ریال تسهیلات برای بنگاه های زودبازده نیز از دیگر اقدامات این بانک به شمار می رود.



عضو شورای مسکن استان خوزستان تصریح کرد: بانک مسکن استان در راستای عملی ساخت منویات رهبر انقلاب، بیش از 300 درصد منابع خود را به صورت وام در اختیار خانه دار کردن مردم قرار داده است که این امر یکی از افتخارات این بانک به شمار می رود.



شفیعی اظهار کرد: در بخش انبوه سازی، مدیریت شعب بانک مسکن استان خوزستان سه هزار و 800 فقره با مبلغ دو هزار و 200 میلیارد ریال و در بخش تسهیلات فروش اقساطی خرید خانه مبلغ سه هزار و 400 میلیارد ریال برای 21 هزار خانه پرداخت شده است.



مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان گفت: گیرندگان تسهیلات مسکن مهر، تعاونی های مسکن مهر و انبوه سازان و گیرندگان تسهیلات مسکن مهر که تسهیلات خود را دریافت کرده اند و واحدهای احداثی آنان آماده واگذاری است باید نسبت به فروش اقساطی کردن واحدهای خود و معرفی صاحبان خانه های احداثی اقدام فوری انجام دهند تا این مبالغ در یک فرآیند در اختیار سایر مردم استان برای خانه دار شدن قرار بگیرد.