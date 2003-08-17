به تشويق وحمايت مردم نيازداريم

به گزارش خبرنگار"مهر" سليماني پيش بيني درمورد نتايج واليبال جوانان جهان را دشوار مي داند و مي گويد: تمام تلاش ما اين است كه جزو چهار تيم برتر رقابتها باشيم ، چون 16 تيمي كه به تهران مي آيند بهترينهاي 5 قاره جهان هستند وما بايد خيلي خوب و كم اشتباه بازي كنيم تا بتوانيم در كنار چهار تيم برتر قرار بگيريم. سليماني نقاط مثبت تيم ايران را آبشار و دريافت مي داند و مي گويد: در دفاع وسرويس هم بسيارخوب هستيم.

ستاره تيم واليبال ايران حمايت مردم و دوستداران ورزش را يكي از فاكتورهاي مهم براي موفقيت مي داند و خواستارحضور يكپارچه مردم به ويژه جوانان در تالار 12 هزارنفري آزادي شد.