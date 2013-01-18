حفظ رفاه اقتصادی جامعه مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا کرمی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهارداشت: امروز صحبت از برگزاری فاز دوم هدفمندی یارانه ها است اما این قانون باید به گونه ای اجرا شود که موجب افزایش رفاه اقتصادی جامعه به خصوص اقشار محروم شود.

وی ادامه داد: اینکه قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شود حرف همه مسئولان و تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی است اما در این میان این مسئله مطرح است که اجرای آن نباید بروی مردم فشار اقتصادی ایجاد کند و حفظ و بهبود سطح اقتصاد در جامعه بسیار اهمیت دارد.

امام جمعه زرند ادامه داد: حفظ وحدت بین اقشار مختلف جامعه نیز از اهمیت بالا برخوردار است و این امر به خصوص در خصوص سران قوا باید مد نظر قرار گیرد.

وی ادامه گفت: یکی از مسائل دیگری که در کشور روی داده است آلودگی هوا در برخی از شهرها به خصوص شهرهای صنعتی است و در این میان در هنگام ساخت کارخانه ها و فعالیتهای صنعتی و معدنی باید استانداردهای زیست محیطی مورد نظر قرار گیرد.

وی همچنین به اصلاح نظام آموزشی اشاره کرد و آن را یکی از ضروریات دانست و افزود: این امر باید با همکاری شورای های آموزش و پرورش روی داده است.

