میزبانی هفدهمین اجلاس مجمع عمومی نمایندگان مجالس آسیا اقیانوسیه نصیب ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از شانزدهمین اجلاس چهار روزه مجمع عمومی نمایندگان مجالس آسیا اقیانوسیه پیرامون محیط زیست و توسعه ( APPCED ) که در شهر کاتماندو پایتخت نپال برگزار شد، با تصمیم اعضا ایران به عنوان میزبان بعدی این اجلاس انتخاب شد.

محمدرضا تابش نماینده و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ایران که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شانزدهم شرکت کرده است، گفت: این اجلاس بسیار موفق بوده و علاوه بر انتخاب ایران برای میزبانی هفدهمین اجلاس، دو پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران نیز با استقبال مواجه و در قطعنامه پایانی گنجانده شد.

تسهیل انتقال تکنولوژی و فناوری بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه در راستای نیل و دستیابی به رشد وتوسعه اقتصادی سبز و پایدار همچنین طرح تدوین برنامه جامع اضطراری در راستای مقابله با بلایای طبیعی کشورهای درون این منطقه از تاکیدات جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس بود که در قطعنامه پایانی گنجانده شده است.

همچنین از طرف مجلس شورای اسلامی ایران پیشنهاد میزبانی هفدهمین اجلاس مجمع عمومی مجالس آسیا و اقیانوسیه پیرامون محیط زیست و توسعه در ایران ارائه شد که آن هم به تصویب رسید و در بیانیه پایانی اجلاس مکتوب شد.