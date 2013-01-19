جمال‌الدین اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از بازنویسی قصه‌های شاهنامه برای کودکان با همکاری محمد‌رضا یوسفی خبر داد و گفت: این مجموعه در قالب یک دوره کتاب 100 جلدی در دست تهیه قرار گرفته است که نیمی‌ از آنها را من و نیم دیگر را نیز آقای یوسفی با مدیریت هنری بهزاد غریب‌پور در دست بازنویسی قرار داده و تا پایان امسال 30 مجلد از آن تحویل ناشر خواهد شد.

وی افزود: این مجموعه که انتشارات کانون ادبیات آن را به تدریج منتشر خواهد کرد با تصویرگری 48 تصویرگر برجسته ادبیات کودک و نوجوان همراه خواهد شد و تا آواخر سال آینده کار بازنویسی تمامی آنها به پایان خواهد رسید.

اکرمی در ادامه از تالیف دو رمان تازه‌ برای نوجوانان خبر داد و گفت: رمان «چشمانت را ببند والریانوس» را که در مورد واقعه تاریخی شکست والریانوس امپراطور روم از شاپور اول و وادار شدن وی به ساخت یک سد در جنوب ایران است را برای انتشار در اختیار نشر افق قرار داده‌ام. همچنین یک رمان طنزآمیز با عنوان «قطار شرق در ایستگاه شکلات ماهی» را نیز برای انتشار در اختیار کنون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار داده‌ام که روایتی است فانتزی از رقابت میان دو کارخانه شکلات سازی و اسباب‌بازی سازی برای جلب رضایت و نظر بچه‌ها.

اکرمی همچنین با اشاره به مجموعه پژوهش در تصویرگری ادبیات کودک نیز گفت: تالیف سومین مجلد از این مجموعه که به ارائه بیوگرافی تصویرگران شاخص ایران می‌پردازد به پایان رسیده است که انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و یا نشر یساولی آن را منتشر می‌کند.

به گفته وی نخستین مجلد از این مجموعه را نشر مدرسه و دومین مجلد از آن را نیز نشر سروش منتشر کرده است.

اکرمی، همچنین از ویرایش نهایی رمان دیگری از خود با نام «دل و دریا» برای نوجوانان خبر داد و گفت: این رمان در فضای جنوب ایران و در منطقه چابهار می‌گذرد و ماجرای آن به نوجوانی به نام کهیر اختصاص دارد که در لنج شکسته‌ای در این منطقه زندگی می‌کند.