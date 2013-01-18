مردم ایران با تحریم نا آشنا نیستند/ غزه سرزمین همه مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی در خطبه های نماز جمعه امروز سیرجان گفت: دشمن از ابتدای انقلاب دشمنی های خود را شروع کرده است و مردم ایران طی سالهای اخیر همه شاهد اقدامات دشمن برای ضربه زدن به کشور بوده اند و دقیقا می توان دید که دشمن هر کاری را برای ضربه زدن به ملت ایران به کار می گیرد.

وی افزود: با تمام این فشارها با توجه به تحولات منطقه می توان دید که امروز دشمن از همه زمانها ضعیف تر است و از سوی دیگر نظام اسلامی ایران در اوج قدرت قرار دارد و تفکرات انقلابی ایران در بین ملتها نفوذ کرده و تفکرات ضد استکباری در حال توسعه است.

امام جمعه سیرجان ادامه داد: تمام اقدامات دشمن به ضرر خود آنها تمام می شود به عنوان مثال تحریمهای دشمن باعث شده تنفر ملت ایران از استکبار بیشتر شود زیرا تحریمها مستقیا روی اقتصاد تاثیر می گذارد.

وی به سیاستهای ضد اسلامی غرب و اسرائیل در غزه اشاره کرد و گفت: روز 29 دی روز غزه است و نمادی از استقامت و پیروزی اسلام مقابل باطل است.

امام جمعه سیرجان ادامه داد: حمله به غزه شاید از دید دشمن حمله به مردمی در محاصره باشد اما از دید ما حمله اسرائیل به مسلمانان است و با تمام توان با ان مقابله می کنیم.

وی به هفته وحدت اشاره کرد و گفت: امروز زمان وحدت تمام ملتهای مسلمان در مقابل استکبار و غرب است و هفته وحدت زمان مناسبی برای افزایش این وحدت است.

وی با اشاره به کنار یکدیگر بودن سنی و شیعه برای مقابله با دشمنان مسلمانان افزود: تفرقه آن چیزی است که دشمن دنبالش است و باید با آن به شدت مقابله کرد.

وی به آغاز روز امامت امام مهدی (عج) اشاره کرد و گفت: این روز آغاز عصر جدید برای مسلمانان است و جامعه مسلمان با انتظار ظهور آخرین امام هستند و در آن زمان عدالت حکومت جهانی ایجاد می شود.