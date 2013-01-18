به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان پلدختر ظهر جمعه در مراسم کلنگ‌زنی مسجد میلاد گفت: این مسجد در زمینی به مساحت 400 مترمربع که توسط خانواده مرحوم "میلاد شاکرمی" وقف و به نام وی نامگذاری شده است.

کاظم پیرک افزود: 900 میلیون ریال دیه کامل مرحوم "میلاد شاکرمی" نیز از سوی خانواده "شاکرمی" برای ساخت این مسجد اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اهمیت ساخت و ساز مساجد در روستاها از بانی زمین اهدایی قدردانی کرد و گفت: ساخت مسجد در روستاها قش مهم و تأثیرگذاری در روند افزایشی فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی دارد.

صمد چراغی بخشدار معمولان نیز نقش مساجد را در زمینه ترویج فرهنگ دینی مهم دانست و گفت: باید فرهنگ مسجدسازی در جامعه نهادینه شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی پلدختر نیز ساخت مسجد را عملی پرخیر و برکت دانست و گفت: در شرایط و موقعیت کنونی که هزاران شبکه ماهواره ای و اینترنتی با برنامه ها و توطئه های مختلف نسل جوان ما را هدف قرار داده ساخت مساجد ضروری است.

حجت الاسلام علی شاهیوند افزود: مساجد پایگاه مستحکم نشر مفاهیم اسلام هستند و هر کسی برای احداث یک مکان مذهبی و کمک به اصلاح و هدایت افراد جامعه قدمی بردارد، خدای متعال چند برابر آن را در دنیا و سربلندی در آخرت به وی عطا خواهد کرد.