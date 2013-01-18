ارائه گزارش پورمحمدی و غضنفری به کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، انتخاب اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور و بررسی طرح معافیت ( مسکن مهر) از مالیات ماده 104 قانون مالیات های مستقمی برنامه جلسه روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس است.

ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نشست با رئیس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور و استماع گزارش عملکردی این سازمان برنامه کمیسیون اقتصادی در روز سه شنبه است.

در همین روز اعضای کمیسیون اقتصادی نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی در خصوص برنامه های جاری و آتی این وزارتخانه برگزار می کنند.

کارگروه پولی ومالی کمیسیون اقتصادی روز دوشنبه جلسه ای برای بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن تشکیل می دهد.