  1. سیاست
۲۹ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

سه شنبه انجام می شود/

ارائه گزارش پورمحمدی و غضنفری به کمیسیون اقتصادی مجلس

ارائه گزارش پورمحمدی و غضنفری به کمیسیون اقتصادی مجلس

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر صنعت ، معدن و تجارت برنامه این کمیسیون در روز سه شنبه هفته آینده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، انتخاب اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور و بررسی طرح معافیت ( مسکن مهر) از مالیات ماده 104 قانون مالیات های مستقمی برنامه جلسه روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس است.

ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نشست با رئیس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور و استماع گزارش عملکردی این سازمان برنامه کمیسیون اقتصادی در روز سه شنبه است.

در همین روز اعضای کمیسیون اقتصادی نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی در خصوص برنامه های جاری و آتی این وزارتخانه برگزار می کنند.

کارگروه پولی ومالی کمیسیون اقتصادی روز دوشنبه جلسه ای برای بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن تشکیل می دهد.

کد مطلب 1794028

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها