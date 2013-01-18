  1. بین الملل
۲۹ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

ژاپن خواستار توقف عملیات آزادی گروگانها در الجزایر شد

ژاپن خواستار توقف عملیات آزادی گروگانها در الجزایر شد

ژاپن به منظور حفظ جان گروگانهایی که در الجزایر به اسارت شبه نظامیان درآمده اند، خواستار توقف عملیات نجات آنها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه بی.بی.سی با مخابره این اعلام کرد : دولت ژاپن از ارتش الجزایر خواسته تا عملیات آزاد کردن گروگان ها در عین امیناس را متوقف کند.

روز چهارشنبه شبه نظامیان با حمله به منطقه گازی و پالایشگاه عین امیناس تعداد زیادی از افرادحاضر در این منطقه را به گروگان گرفتند اما رو پنجشنبه ارتش الجزایر برای آزادی این گروگان ها وارد عمل شد که در نتیجه آن 50 گروگان و گروگانگیر کشته شده و 180 نفر از گروگان ها نیز فرار کردند.

بر اساس این گزارش هنوز تعدادی از گروگان ها در اسارت گروگانگیران قرار دارند که برخی از آنها را اتباع خارجی تشکیل می دهند.  

کد مطلب 1794029

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