  1. هنر
  2. تئاتر
۲۹ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۳۷

در چهارمین روز جشنواره/

تبلیغات محیطی تئاتر فجر در سطح شهر تهران آغاز شد

تبلیغات محیطی تئاتر فجر در سطح شهر تهران آغاز شد

تبلیغات محیطی سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در قالب پخش تیزر از صدا و سیما و همچنین نصب تابلو و پوسترهای تبلیغاتی این رویداد تئاتری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با آماده شدن تیزر جشنواره توسط بابک برزویه صدا و سیما، ‌تلویزیون‌های شهری و ایستگاه‌های مترو این تیزر را در ایام برگزاری سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر پخش خواهد کرد. در طراحی و ساخت تیزر امسال نسبت به نمادهای تئاتری توجه بیشتری شده است و با استفاده از عکس‌های تئاتر و حرکت‌های نمایشی اقدام به تولید این تیزر شده است.

تدوین تیزر را حمیدرضا درویش، هماهنگی تولید برعهده بهزاد استادیان و نریشن با صدای مرتضی هاشم‌خانلو خوانده شده است. این تیزر با مدت زمان 70 ثانیه آماده و پخش خواهد شد. در این دوره از جشنواره سازمان زیباسازی شهر تهران با چاپ و نصب 30 طرح پوستر در سازه پرتابل شهری با سی ‌و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر همکاری خواهد کرد.

همچنین با همکاری سازمان اتوبوسرانی تهران و حومه تعداد 2 هزار پوستر جشنواره بر روی اتوبوس‌های شهری نصب خواهد شد.

سی‌و‌یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 26 دی تا 12 بهمن‌ماه با دبیری سعید کشن‌فلاح برگزار می‌شود.
کد مطلب 1794033

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها