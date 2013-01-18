تبلیغات محیطی تئاتر فجر در سطح شهر تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با آماده شدن تیزر جشنواره توسط بابک برزویه صدا و سیما، تلویزیونهای شهری و ایستگاههای مترو این تیزر را در ایام برگزاری سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر پخش خواهد کرد. در طراحی و ساخت تیزر امسال نسبت به نمادهای تئاتری توجه بیشتری شده است و با استفاده از عکسهای تئاتر و حرکتهای نمایشی اقدام به تولید این تیزر شده است.
تدوین تیزر را حمیدرضا درویش، هماهنگی تولید برعهده بهزاد استادیان و نریشن با صدای مرتضی هاشمخانلو خوانده شده است. این تیزر با مدت زمان 70 ثانیه آماده و پخش خواهد شد. در این دوره از جشنواره سازمان زیباسازی شهر تهران با چاپ و نصب 30 طرح پوستر در سازه پرتابل شهری با سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر همکاری خواهد کرد.
سیویکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از 26 دی تا 12 بهمنماه با دبیری سعید کشنفلاح برگزار میشود.
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