تبلیغات محیطی تئاتر فجر در سطح شهر تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با آماده شدن تیزر جشنواره توسط بابک برزویه صدا و سیما، ‌تلویزیون‌های شهری و ایستگاه‌های مترو این تیزر را در ایام برگزاری سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر پخش خواهد کرد. در طراحی و ساخت تیزر امسال نسبت به نمادهای تئاتری توجه بیشتری شده است و با استفاده از عکس‌های تئاتر و حرکت‌های نمایشی اقدام به تولید این تیزر شده است.



تدوین تیزر را حمیدرضا درویش، هماهنگی تولید برعهده بهزاد استادیان و نریشن با صدای مرتضی هاشم‌خانلو خوانده شده است. این تیزر با مدت زمان 70 ثانیه آماده و پخش خواهد شد. در این دوره از جشنواره سازمان زیباسازی شهر تهران با چاپ و نصب 30 طرح پوستر در سازه پرتابل شهری با سی ‌و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر همکاری خواهد کرد.

همچنین با همکاری سازمان اتوبوسرانی تهران و حومه تعداد 2 هزار پوستر جشنواره بر روی اتوبوس‌های شهری نصب خواهد شد.



سی‌و‌یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 26 دی تا 12 بهمن‌ماه با دبیری سعید کشن‌فلاح برگزار می‌شود.