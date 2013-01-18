طرح تاسیس سازمان جهاد اقتصادی در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ادامه رسیدگی به طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالابهای کشور، رسیدگی به طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان بهزیستی کشور و ادامه رسیدگی به طرح الزام دولت به تمرکززدایی برنامه کاری روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است.

این کمیسیون روز دوشنبه از وزیر کشور دعوت کرده تا پاسخگوی سوال مهدی عیسی زاده نماینده شاهین دژ و تکاب باشد. در همین روز شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به سوال فتح الله حسینی نماینده قصرشیرین پاسخ می دهد.

ادامه رسیدگی به طرح تامین کالاهای اسلاسی برای اقشار آسیب پذیر، رسیدگی به طرح اصلاح تبصره ماده 32 و الحاق دو تبصره به مواد 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ادامه بررسی جزئیات طرح اداره صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه کاری کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه روز سه شنبه است.

کارگروه اقتصادی کمیسیون نیز یکشنبه ادامه بررسی طرح اصلاح تبصره 1 ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه و بررسی طرح تاسیس سازمان غیر دولتی جهاد اقتصادی را در دستور کار دارد.

کارگروه اجتماعی کمیسیون برنامه و بودجه روز سه شنبه طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور انتقال خون ایران به کارکنان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی را بررسی می کند.

کارگروه عمومی و رفاهی این کمیسیون نیز سه شنبه ادامه بررسی اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران را در دستور کار دارد.