امدادرسانی سه ساعته در کوه "کمرسیاه" خرم آباد/ مرد بیمار نجات یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حوالی ساعت 12 و 29 دقیقه ظهر امروز جمعه در تماس با آتش نشانی خرم آباد از گرفتار شدن یک مرد میانسال در ارتفاعات کوه کمر سیاه خرم آباد گزارشی داده شد تا تیم امداد و نجات این سازمان برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شود.

سرپرست مسئول گروه امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: پس از حضور تیم امدادی این سازمان در محل حادثه متوجه شدیم که یک مرد حدود 50 ساله علی رغم داشتن سابقه بیماری قلبی اقدام به بالا رفتن از کوه کمرسیاه کرده و متاسفانه در میانه راه و در یکی از گردنه ها با توجه به فشار وارده بدون حرکت افتاده است.

محمد میرزایی با اشاره به اعزام تیم امدادی آتش نشانی به ارتفاعات کوه کمرسیاه برای امداد رسانی به مرد بیمار، عنوان کرد: به محض رسیدن به فرد حادثه دیده عملیات لازم برای تثبیت و انتقال وی به وسیله برانکارد صورت گرفت.

وی با اشاره به اعزام تیم اورژانس به محل حادثه برای انجام اقدامات درمانی بیان داشت: همچنین هلال احمر نیز برای نجات فرد مصدوم اقدام به اعزام خودروی مخصوص از مسیر جاده منتهی به بالای کوه کرد تا مصدوم به وسیله این خودرو به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد منتقل شود.

سرپرست مسئول گروه امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباد از همکاری مردم محلی در رابطه با کمک رسانی به این فرد تقدیر کرد و بیان داشت: خوشبختانه با اقدام به موقع تیم های امدادی فرد یاد شده نجات پیدا کرد و برای ادامه اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل شد.

میرزایی با اشاره به کوهستانی بودن مسیر کوه کمرسیاه برای امداد رسانی به حادثه دیده یادآور شد: در مجموع حدود سه ساعت زمان برای انجام عملیات امداد و نجات و انتقال فرد یاد شده به بیمارستان صرف شد.

بنابر این گزارش کامران صابری، شهریار احمدی و هوشنگ ابراهیمی اعضای تیم امدادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباد در این حادثه بودند.