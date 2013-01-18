ادامه سرقت سیمهای مسی در کرمان/ خاموشی ارمغان سودجویی

به گزارش خبرنگار مهر، سرقت سیمها برق طی سالهای اخیر در استان کرمان افزایش یافته این درحالی است که در اکثر سرقتهای سیمهای برق در استان کرمان افاغنه دست دارند و در نهایت با سرقت سیمهای برق و فروش آنها سود هنگفتی به جیب می زنند.

سرقت سیمهای برق در ابتدا در برخی مناطق شرقی استان کرمان رونق داشت اما این روزها سرقت سیمها در شهرستانهای مختلف استان کرمان روی می دهد که موجب اختلال ارتباط تلفنی برخی مناطق استان کرمان از جمله دو روستای شهرستان ریگان شده است و همچنین موجب بروز خاموشی در مناطقی می شود که مورد سرقت قرار می گیرند.

گرانی سیمهای برق سارقان را وسوسه می کند

استفاده از فلزهای گران قیمت در سیمهای برق و مخابرات و عدم نصب سیستمهای ضد سرقت دلیل اصلی رواج سرقت سیمهای برق است.

این درحالی است که سرقت سیمهای برق در روستاها و مناطق دور افتاده بیشتر روی می دهد و دلیل آن نیز عدم نظارت کافی برای نگهداری تجهیزات می باشد.

با این وجود ماهیت خدمات رسانی در سیستمهای مخابراتی و برق رسانی به گونه ای است که بسیاری از دستگاههای مورد استفاده در حالی در معرض دسترسی عموم قرار می گیرد که از قیمت بالایی نیز برخوردار است.

به نظر می رسد تنها راه جلوگیری از بروز چنین امری همکاری مردمی و بالا بردن فرهنگ مردم برای نگهداری و نظارت بر صحت سیستمهای خدماتی در این بخشها است در غیر این صورت ضمن ضرر به ثروت ملی مردم عادی نیز از خدمات برای مدتی محروم می شوند.

انهدام باند سرق سیم در شهربابک طی روز گذشته

در آخرین مورد در استان کرمان در شهرستان شهربابک سرقت سیم برق روی داده است، فرمانده انتظامی شهربابک در این خصوص از انهدام باند چهار نفره سارقان سیم و کابل برق با بیش از 30 مورد سرقت طی عملیات روز گذشته پلیس این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمید ملایی با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع سرقت کابل برق از موتورپمپ های کشاورزی وکارگاه های صنعتی، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهربابک قرار گرفت.

این مسئول افزود: با تلاش ماموران آگاهی و انجام اقدامات شبانه روزی و تعقیب و مراقبت های پلیسی اعضای یک باند سرقت کابل وسیم های برق شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهربابک بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه سارقان مقادیر زیادی کابل برق سرقتی، مقادیری مواد مخدر و چند قبضه سلاح سرد و وسایل سرقت مانند سیم چینو ...کشف شد.

30 مورد سرق سیم برق در شهربابک

وی خاطر نشان کرد: چهار عضو این باند سرقت در بازجویی های بعمل آمده به 30 مورد سرقت کابل برق از موتور پمپ های کشاورزی و کارگاههای صنعتی اعتراف کردند.

سرهنگ ملایی گفت: ارزش تقریبی کابل های سرقتی ودیگر وسایل داخل موتورخانه ها بیش از 600 میلیون ریال برآورد شده است.

وی اظهار داشت: در تحقیقات تکمیلی پلیس مشخص شد اعضای این باند سابقه دار بوده و تا کنون بدلیل 12 مورد سرقت و مواد مخدر مورد برخورد کیفری قرار گرفته اند.

