برخی در فتنه 88 تبهکاری سیاسی کردند/ اصلاحات دامن خود را از فتنه پاک نگه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، متن نامه دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری که خطاب به الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد نوشته شده، بدین شرح است:

جناب آقای الیاس حضرتی

مدیر مسئول محترم روزنامه اعتماد

السلام علیکم



جمعی از دوستان اصلاح طلب که نام شما هم در بین آنهاست طی نامه ای از مواضع اینجانب درخصوص بازخوانی فتنه 88 تشکر کردند و باب گفتگویی را بازکردند من به شما برادر عزیز و فرد فرد برادران مذکور سلام ویژه دارم می خواستم به این بهانه و مطالب خوب و دلسوزانه ای که در مکتوب شماست به عنوان یک برادر کوچک مطالبی را مشفقانه عرض کنم :



1- نوشته اید: "شرایط گفتگو خاصه گفتگوی سیاسی از نیروهای فعال انقلابی گرفته شده است" و آنرا بدترین اتفاق سالهای اخیر دانسته اید این حرف درستی است. ما در هیچ حالتی نباید باب گفتگو را بسته بدانیم. بنده در دوران دولت اصلاحات باب گفتگویی را با ارگان دولت و نیز با دبیر کل محترم حزب حاکم باز کردم امّا متاسفانه آن باب را بستند. کار بجایی رسید که در انتخابات سال 88 باب اردوکشی خیابانی و زنده باد و مرده باد باز شد این باب را گشوده و مفتوح باید بدانیم و براسا س خردجمعی مردم سالاری دینی را نهادینه کنیم.



2- سخنی از استبداد سیاسی و خودکامگی و خطر آن در نهضت ملی صد ساله اخیر به میان آوردید و اضافه کردید؛ باید فرهنگ مردم سالاری و اخلاق انسانی و تعامل حزبی را نهادینه کنیم. این هم سخن حقی است ما از وقتی که از مبانی نظام و امام فاصله گرفتیم گرفتار دیو استبداد و خودکامگی شدیم. امام(ره) فرمودند؛ "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا گرفتار استبداد نشوید" ما این آموزه الهی را رها کردیم و در فتنه سال 88 برخی از دوستان بجای پشتیبانی از ولایت فقیه تابع گام به گام آمریکا ، انگلیس و رژیم صهیونیستی شدند که بزرگترین تبهکاری سیاسی در کشور رقم خورد با اینکه در قرآن کریم با صراحت آمده است ولاتتبعوا خطوات الشیطان. هرچه مشفقانه رهبری مظلوم انقلاب فرمودند از شیطان بزرگ و استکبار جهانی فاصله بگیرید برخی از برادران ما گوش نکردند هرچه رهبری معظم انقلاب نصیحت فرمودند برای حل مناقشات ، عدالت ، انصاف و قانون را مدنظر بگیرید گوش شنوایی نبود کار بجایی رسید که اکنون ما می بینیم دوستان خوبی را از دست دادیم . بنده این باب را بسته می بینم ما دوباره می توانیم برادرانه همدیگر را در آغوش بگیریم و بر دشمن اسلام و انقلاب و کشور لعن و نفرین بفرستیم و باز هم رحماء بینهم باشیم.



3- از خطر اغیار در انحراف از مسیر اسلام و انقلاب یاد کردید و نوشتید:"ساکتین انقلاب چنان بر طبل خشونت، افراط و تندروی و ظاهر فریبی کوبیده اند که انقلابیون واقعی را از همراهی با انقلاب باز داشتند" و در همین نوشته از تدبیر رهبری معظم انقلاب یاد کردید که معظم له اجازه نخواهند داد چنین اتفاقی بیفتد . صمیمانه عرض می کنم انقلابیون نباید صحنه را خالی کنند و اسیر تندرویها شوند . شما باید از تدبیر رهبری در حفظ نیروهای انقلاب استقبال می کردید. ای کاش این اتفاق می افتاد و برخی انقلابیون اسیر فتنه کسانی نمی شدند که می خواستند آنها را از صحنه سیاسی کشور حذف کنند. بنده سئوالم این است دست اخلاص ، مودت و صداقت رهبری را چرا اعتنای لازم نکردید و رهبری را در این وادی یاری نکردید. رهبری حتّی حضور یک سرباز را در خیمه انقلاب غنیمت می داند اما متأسفانه وقتی بخشی فوج فوج از این خیمه خارج شدند و اکنون که عزم بازگشت دارند نمی خواهند با اعلام آن دوستداران انقلاب را خوشحال کنند ولی اکنون صراحت لهجه و بیان و قلم ضرورت دارد لذا برادرانه توصیه می کنم رهبری معظم انقلاب را فصل الخطاب و قائمه این نظام بدانیم و برای پیشرفت و توسعه کشور همکاری نمائیم و مطمئن باشیم وحدت و اقتدار ملی ایران اسلامی تقویت خواهد شد.



4- از رویکرد خردگرایی ، انصاف ، میانه روی و اعتدال سخن گفتید و آنرا گوهر گمشده جامعه امروز ما دانستید. از میانداری اهل افراط بی ریشه و بی تعهد به منافع ملی حرف به میان آوردید. باید بگویم جانا سخن از دل همه ما میگوئید! حرف ما این است که چرا در سال 88 نتایج انتخابات و رأی مردم پذیرفته نشد و بر آن مهر "تقلب"زده شد. چرا به دهها هزار نفر از برگزارکنندگان انتخابات که همه ساله امین مردم بوده و هستند و در اجرا و نظارت ، انتخابات را کنترل کرده و می کنند تهمت عدم امانت داری زده شد. چرا اجازه داده شد دشمن در صفوف متحد ملت رخنه کند و برادری و وحدت ملت را تبدیل به دشمنی و کینه توزی و انتقام جویی کند. اینها گله های ما می باشد. اما با همه این بی مهریها بنده می گویم جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم منفعت است. برگردیم به دامن پر مهر ولایت . برگردیم به مسیر واقعی ملت هیچکدام ضرر نمی کنیم . به عقیده من باید بین جریان فتنه و جریان اصلاحات یک مرز گذاشت و این دو را از همه جدا کرد. جریان اصلاحات یک جریان مشروع در انقلاب است و باید دامن خود را از فتنه پاک نگه دارد. باید همه ملت در یک رقابت سالم و اخلاقی بتوانند به نامزد مورد علاقه خود رای دهند نتیجه هرچه بود بپذیریم ولو برخلاف رای ما باشد. رای اکثریت ملاک است نه رای ما و شما. هرچه بود با جان و دل بپذیریم.



5- گفتید؛"باید پاسخگوی تندرویها و ندانم کاریهایی باشیم که اعتدال و فضیلت را به حاشیه راند" این حرف درستی است و ما را یک گام به جلو می برد. البته ما هم معتقد نیستیم مقام عصمت داریم و هر آنجه در مقابله با فتنه کردیم درست بوده است. ممکن است خطاها و اشتباهاتی هم صورت گرفته باشد باید از آن باصراحت تبرّی جست اما در مسیر اصلاحی ملت که در مقابله فتنه آمریکا و اذنابش ایستادند نباید تشکیک کرد مردم جلوتر از نخبگان دست آمریکا را خوانده بودند و مردانه از رهبری و نظام دفاع کردند و باید ما و شما از این آگاهی و بصیرت مردم خدا را شاکر باشیم.



6- در نامه یا بیانیه خود بنده ناچیز را مورد تفقّد و تقدیر قرار دادید از لطف شما ممنون هستم. بنده در سنی می باشم که باید توشه خود را برای سرای باقی برگیرم . ما و شما بزودی به ملاقات خدا خواهیم رفت. همانطور که این دنیا در محضر خدا هستیم آن دنیا در حضور حق باید پاسخگوی اعمال و گفتار و تقریر خود باشیم. شما در نامه خود از پایبندی به امام(ره) سخن گفتید همین می تواند بین ما و شما الفت بیشتر ایجاد کند. امام فرمودند؛ حفظ نظام از اوجب واجبات است . فردا که در محضر خدا می خواهیم پاسخگو باشیم باید دید چه کارنامه ای برای صیانت از نظام داریم. اگر دست ما پر باشد با امام(ره) و پشت سر او در صحرای محشر حاضر خواهیم شد. اگر دست ما خالی باشد معلوم نیست همراه با چه کسی با خداوند ملاقات خواهیم کرد. برای خودم و شما آرزوی عاقبت به خیری دارم. الّلهم اجعل عواقب امورنا خیراً .